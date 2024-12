Els busos de l’EMT de Tarragona es traslladaran al nou intercanviador de Battestini al març

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els autobusos de l’Empresa Municipal de Transport de Tarragona (EMT) es traslladaran al nou intercanviador de Battestini al mes de març. De moment, la nova infraestructura només acollirà els busos del pla alternatiu de Renfe, que fins ara s’han ubicat a l’avinguda Roma.

Després de nou mesos d’obres i d’una inversió d’1,2 milions d’euros, s’ha inaugurat aquest dimarts al migdia l’intercanviador, el qual disposa de dues rotondes, quatre carrils, una vorera de 9 metres i més espais verds.

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha afirmat que l’espai es convertirà en la nova estació central municipal i que permetrà «optimitzar» i «racionalitzar» les línies dissenyades als anys 80, un cop estigui enllestit l’estudi de reestructuració.

Actualment, el servei de l’EMT té 11 milions de viatgers. Es tracta d’un milió més respecte a l’any passat, mentre que abans de la pandèmia aquesta xifra era de nou milions. En la inauguració de les obres de l’intercanviador, l’alcalde ha destacat que la nova infraestructura afavorirà l’intercanvi modal de transports i la reorganització del servei municipal, ja que permetrà ordenar les línies actuals i descongestionar punts com el carrer Pere Martell, Prat de la Riba o Ramon y Cajal.

«Les actuals línies són dels anys 80, la ciutat ha canviat urbanísticament i socialment i també ho ha fet la mobilitat, però això, ens volem adaptar als nous hàbits dels tarragonins, mai tants ciutadans havien utilitzat el servei», ha asseverat el batlle. Viñuales ha explicat que el nou intercanviador disposa de quatre carrils de circulació, dos per sentit, fet que permetrà «optimitzar» els temps i la distància dels recorreguts dels vehicles municipals. També ha destacat la connexió entre el carrer Pere Martell i l’avinguda Roma.

Segons Viñuales, la reforma ha permès urbanitzar la zona, amb una vorera de nou metres, que ofereix un espai més ample d’espera dels viatgers. També més àrees verdes, amb arbrat i la creació de mitjanes amb gespa, així com l’eliminació d’un carril de circulació al carrer Domènec Guansé que es transforma en zona verda. A més, l’intercanviador es connecta amb l’estació d’autobusos de la ciutat amb un pas de vianants situat a la zona central. «No és només un intercanviador, sinó una manera de dignificar aquesta zona, som conscients que Pere i Martell té problemes, hem de perseverar, aquest parc es dignifica amb més llum», ha dit.

Busos del pla alternatiu

Segons Renfe, els autobusos del pla alternatiu començaran a circular des de l’intercanviador de Battestini a partir d’aquest mateix dimecres. D’aquesta manera, deixaran l’avinguda Roma, punt on s’han ubicat des de l’1 d’octubre quan es va posar en marxar el pla per contrarestar les obres del túnel de Roda de Berà, que es preveuen que s’allarguin fins al mes de març. Per això, l’operativa de l’EMT no es traslladarà a Battestini fins al mes de març. «Ara mateix, la compatibilitat- de les dues operatives- seria complexa», ha assegurat l’alcalde de Tarragona.

El govern municipal també resta a l’espera de l’estudi per redissenyar la xarxa de transport municipal per tal reestructurar línies i parades, i adequar-los als canvis urbanístics i els nous hàbits de mobilitat.

Renovació de la flota

Viñuales ha recordat que han impulsat un pla d’inversió «ambiciós» per renovar més de la meitat de la flota actual en un termini de tres anys, amb una inversió d'11 milions d’euros. El seu objectiu és modernitzar els 77 autobusos, la majoria amb més de 18 anys d’antiguitat. Aquest 2024, s’ha adjudicat la compra de quatre busos elèctrics i sis d’híbrids, que s’incorporaran a la flota el 2025. Així, el 30% dels vehicles seran de baixes emissions el 2025, i el 2027 més del 50% de la flota estarà renovada amb tecnologies sostenibles.

Inversió d'1,24 MEUR

L’obra de l’intercanviador de Battestini han tingut un cost d’1,24 milions d’euros i van arrencar el març passat. Els treballs s’inclouen en el projecte Tarraco Sostenible pel qual el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible va concedir un ajut Next Generation. Aquest projecte inclou la implantació, posada en funcionament i enfortiment de la ZBE i l’adquisició de nous autobusos.