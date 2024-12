Denuncien quatre persones per conduir beguts a Tarragona i un altre per fer virolles a les Gavarres

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha obert quatre diligències judicials durant el cap de setmana, de les quals tres per presumptes delictes contra la seguretat viària i un per negativa a sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia. També s’ha denunciat un jove per conducció negligent.

La matinada de diumenge, a les 2.19 h, una veïna va alertar a la Guàrdia Urbana que una persona en estat ebri tenia la intenció de marxar conduint una furgoneta. Amb les dades facilitades per aquesta veïna, una patrulla el va localitzar mentre circulava pel carrer Gasòmetre i el van aturar poc abans d’arribar a la plaça de Ponent.

Els agents van observar com el conductor presentava símptomes evidents d’estar sota els efectes de l’alcohol. L’home, de 52 anys, es va negar a sotmetre’s a les proves d’alcoholèmia i se li van obrir diligències per un presumpte delicte contra la seguretat viària.

La mateixa nit, a la 1.10 h, una patrulla va identificar al conductor i als ocupants d’un turisme que estava fent virolles a una esplanada de les Gavarres. Després de fer-li la prova d’alcoholèmia, el conductor, de 21 anys, va donar resultat negatiu, però va quedar denunciat per conducció negligent. Una de les persones que anaven al cotxe va ser denunciada per tinença de substàncies estupefaents.

A la 1.19 h del dissabte, en un control planificat a la Via Augusta, a un home de 39 anys se li van obrir diligències per un presumpte delicte contra la seguretat viària després de donar positiu en la prova d’alcoholèmia. La persona que l’acompanyava es va fer càrrec del vehicle, ja que va donar negatiu en la prova d'alcoholèmia.

Unes hores més tard, a les 5.18 h, en el marc d’un control d’alcoholèmia a la plaça Imperial Tàrraco, la Guàrdia Urbana va obrir diligències per presumpte delicte contra la seguretat viària a un home de 32 anys després que donés positiu en la prova d’alcoholèmia.

A les 6.07 h, una patrulla va aturar un altre vehicle al carrer Reial i el conductor presentava evidents símptomes de conduir sota els efectes de l'alcohol. En la corresponent prova, l’home de 32 anys va donar un resultat positiu i per aquest motiu se li van obrir diligències per un presumpte delicte contra la seguretat viària.