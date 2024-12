Adjudiquen el contracte de les obres per la ZBE de Tarragona

L’actuació forma part del projecte ‘Tarraco Sostenible’ i serà finançada pels Fons Next Generation.Gerard Martí

L’Ajuntament de Tarragona ha adjudicat a la Unió Temporal d’Empreses (UTE) Acisa - Pavapark, la contractació de les obres per a la implantació i posada en marxa de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a la ciutat per un import d’1.668.741,25 milions d’euros.

La UTE, integrada per les empreses Aeronaval de Construccionese e Instalaciones, S. A. i Pavapark Movilidad SL, va obtenir un total de 19,75 punts sobre els 20 possibles en l’apartat de criteris no automàtics, imposant-se a les altres tres empreses que van participar al concurs públic.

La mesa de contractació va valorar positivament la capacitat tècnica i funcional de la plataforma, així com l’experiència i grau d’idoneïtat professional de l’equip tècnic. L’adjudicatària també va reunir 43 punts en el capítol de criteris automàtics, situant-se, de nou, per sobre de les altres propostes. Va ser, a més, la que va presentar l’oferta econòmica més baixa.

Aquesta contemplava un pressupost d’1.379.125 milions d’euros, mentre que el pressupost base de licitació era de 2.069.100 euros, amb IVA inclòs. L’oferta, que inicialment va ser considerada «anormalment baixa» per la Mesa de Contractació, finalment va ser declarada viable després de valorar les justificacions de les memòries presentades per la UTE.

L’actuació forma part del projecte Tarraco Sostenible, i serà finançada per la Unió Europea amb Fons Next Generation. Aquest inclou la instal·lació de 44 càmeres de lectura de matrícules en l’àrea de la futura ZBE, que estarà delimitada per l’avinguda Catalunya, el Passeig Torroja, el passeig de Sant Antoni, el vial William J. Bryant, el Moll de Costa, i el carrer Vidal i Barraquer.

Unes altres 11 càmeres es destinaran a aforar la mobilitat de la zona i la dels aparcaments dissuasius. També s’instal·laran 10 panells dinàmics que informaran sobre l’estat del trànsit, rutes recomanades, els indicadors ambientals o les restriccions de circulació entre d’altres. A més, es desplegaran sensors de qualitat de l’aire i qualitat acústica.

Està previst que la ZBE entri en vigor durant l’inici de 2026. Tot i que inicialment aquesta havia de posar-se en marxa l’1 de gener del 2025, finalment el termini d’execució es va haver d’ampliar un any més, ja que el procés de licitació es va endarrerir per uns problemes amb els plecs.