La URV inverteix 17,6 MEUR en la millora de les seves infraestructures

La Universitat Rovira i Virgili ha aprovat la proposta de pressupost per al 2025, que és de 145,8 milions d’euros, un 5,96% més elevat que el 2024. Una part del pressupost servirà per sufragar part del paquet d’inversions de 17,6 milions d’euros en infraestructures, algunes de plurianuals, presentat durant el Consell de Govern, amb les quals la URV millorarà, adequarà i modernitzarà diferents espais.

L’augment de les despeses del pressupost, el 80% de les quals corresponen al cost del personal, es compensa amb l’increment de recursos per part de la Generalitat per cobrir el creixement vegetatiu de cada any i finançar les mesures per al relleu generacional i contra la precarietat, l’augment del nombre de matrícules i la consolidació de l’estalvi d’energia previst en el Pla d’emergència energètica aprovat l’octubre de 2022.

De fet, l’increment del pressupost és del 8,08% si no es tenen en compte les partides amb un finançament a través de convocatòries específiques, bàsicament projectes de recerca. La proposta de pressupost l’ha presentada el Consell de Govern d’aquest dijous i haurà de ser aprovat pel Consell Social.

Inversions en marxa

Pel que fa a les inversions en infraestructures, l’obra més important és la remodelació de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia. Amb un cost de 7,2 milions d’euros, les obres ja es van iniciar al setembre i s’allargaran fins al febrer de 2026.

Al campus Catalunya, es renovarà el sistema de climatització i descarbonització amb un cost de 2 MEUR, i s’enjardinarà i adequarà la plaça de la Concòrdia (1,6 MEUR). Està previst que els dos projectes es portin a terme la segona meitat del 2025.

D’altra banda, es farà la renovació dels sistemes de seguretat contra incendis dels campus Catalunya i Sescelades (900.000 euros), on igualment es renovaran els sistemes de control i regulació de la climatització i l’enllumenat, una actuació que també s’ha de fer a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i que té un cost total de 800.000 euros.

La URV destinarà 700.000 euros a resoldre el problema estructural del seu celler experimental, el Mas dels Frares, i reformarà l’Aula Magna del campus Catalunya per 640.000 euros. Ambdues actuacions es faran el 2026. Abans, aquest 2025, es milloraran els accessos i s’adequaran els espais exteriors de la seu del Baix Penedès (400.000 euros).

El paquet d’inversions en infraestructures inclou una nova fase d’instal·lació de plaques solars (570.000 euros) i la reforma d’alguns espais de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (300.000 euros).