Tarragona, una de les tres ciutats d’Espanya on encara no ha caigut el Gordo de Nadal

El 22 de desembre tindrà lloc el sorteig de la Loteria de Nadal, el dia en el qual milers de famílies desitgen ser agraciades amb el Gordo, el premi més alt que es reparteix aquest dia, amb un total de 400.000 euros per dècim. Aquest sorteig fa més de 200 anys que se celebra a Espanya i, tanmateix, encara queden ciutats, com Tarragona, en les quals no ha caigut el Gordo.

Així doncs, Tarragona s’ha convertit en una de les tres ciutats de tot Espanya on encara no ha caigut el Gordo. A Tarragona l’acompanyen en aquesta dada Àvila i Melilla. D’altra banda, les ciutats en les quals ha caigut el Gordo una sola vegada són Girona, Guadalajara, Toledo i Jaén. En canvi, les ciutats amb més sort i, per tant, en les quals en més ocasions ha caigut el Gordo són Madrid (84 vegades), Barcelona (44), Sevilla (19), Bilbao (16), València (15), Saragossa (14) i Cadis (13).

L’absència del Gordo a Tarragona té molt a veure amb la quantitat de dècims consignats i la densitat de població. Com més persones comprin loteria, majors són les probabilitats que el premi recaigui en aquesta zona. Per aquesta raó, Barcelona, en ser una de les ciutats amb més vendes, té més oportunitats de repartir sort.

Així doncs, segons l’estadística, en ser ciutats amb més volum de venda, les probabilitats que el dècim guanyador es trobi allà augmenta. De la mateixa forma, si les persones no compren en administracions on en el seu historial no hi ha hagut guanyadors, les possibilitats que n’arribin a repartir algun baixaran encara més.

Això sí, ciutats molt properes a Tarragona, com Reus, han tingut molta més sort en aquests últims anys amb el Gordo. Sense anar més lluny, l'any 2020, el Gordo va deixar una pluja de milions a la ciutat reusenca, on es van vendre un total de 60 sèries del número agraciat, el 72.897, amb 400.000 euros per dècim.