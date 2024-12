Tarragona renaturalitzarà cinc espais litorals per millorar-ne la resiliència davant el canvi climàtic

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Tarragona licitarà al febrer un conjunt d'actuacions per renaturalitzar cinc espais litorals i millorar-ne així la seva resiliència envers el canvi climàtic. En concret, les actuacions, valorades en 400.000 euros, afectaran la platja del Miracle, la platja dels Cossos, la Cala Capellans, la platja de l'Arrabassada i la platja Llarga, on s'ampliaran i es crearan nous espais dunars, es plantaran espècies psammòfiles o arbustives, i s'eliminaran les espècies invasores, entre altres.

«Aquestes actuacions van en la línia de naturalitzar les platges i deixar-les tal com són», ha afirmat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García. Els treballs s'allargaran quatre mesos i s'inclouen dins el projecte Tarragona Greenbelt'26.

El pla de renaturalització presentat aquest dilluns engloba diverses actuacions de millora morfològica, ecosistèmica i paisatgística des de la platja del Miracle fins a la platja Llarga, és a dir, més de 45 quilòmetres quadrats de superfície de la costa tarragonina. De fet, i segons ha recordat el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, «aquestes seran les primeres actuacions de renaturalització que es duran a terme a les platges més urbanes de Tarragona, com són la del Miracle i l'Arrabassada».

Per zones, a la platja del Miracle l'actuació inclou l'eliminació d'espècies exòtiques invasores, així com la regeneració de dunes a través de la seva delimitació amb tanques de fusta i corda, creant un nou espai dunar de 3.800 metres quadrats. De fet, i segons ha subratllat García, tant la platja del Miracle com l'Arrabassada comptaran per primera vegada amb tancaments dunars i se sumaran així a la platja Llarga, on existeixen des del 2014. A més, al Miracle també es plantaran espècies psammòfiles amb l'objectiu d'accelerar una successió vegetal que, de manera natural, incorpori noves espècies.

Una altra de les actuacions serà la integració del Parc de Mas Rosselló al sistema costaner de la punta del Miracle amb la restauració d'hàbitats i l'eliminació d'espècies exòtiques invasores. També es demolirà el mur que separa el parc del roquissar litoral i s'eliminaran els bancs i altres estructures de formigó. A més, es definiran itineraris de pas dins el Parc, delimitant el pas amb la utilització de tanques de fusta. Finalment, s'instal·laran cinc caixes refugi per a ratpenats i cinc per a ocells insectívors per tal de millorar la biodiversitat de la pineda.

Pel que fa a les platges dels Cossis i l'Arrabassada, a banda d'eliminar les plantes exòtiques invasores, es col·locaran nous parterres plantats sobre les zones d'enjardinaments que actualment estan degradats amb arbusts autòctons. A més, a l'Arrabassada es crearan nous tancaments dunars (7.200 metres quadrats) i es plantaran espècies psammòfiles.

Finalment, a la platja Llarga s'ampliaran fins als 14.000 metres quadrats els perímetres del sistema dunar ja existent, traslladant-lo un mínim de dos metres cap al mar. D'aquesta manera es guanyarà més espai per al desenvolupament de nova vegetació.

A més, es plantaran espècies psammòfiles i s'eliminaran estructures obsoletes o elements artificials com ara d'obres, cúmuls de runes i travesses de fusta. Tot plegat, amb l'objectiu d'aconseguir generar un espai el més naturalitzat possible i on la dinàmica de sorres funcioni en condicions més naturals, segons han detallat des del consistori tarragoní.

Obres enllestides l'estiu del 2025

«La renaturalització de les nostres platges, amb actuacions com aquestes, té com a objectiu millorar la resiliència davant el canvi climàtic que cada cop és més palès al nostre territori», ha destacat García. En aquest sentit, ha afirmat que de totes les platges, la Llarga és la que més els preocupa, perquè «és la que ha retrocedit més» i «necessita aportacions de sorra constantment». «La platja Llarga ha perdut la seva capacitat d'autoregenerar-se», ha dit.

Una situació que esperen frenar amb les actuacions presentades aquest dilluns i que, segons Garcia, haurien d'estar enllestides l'estiu del 2025. Alhora, ha reconegut que «a partir d'ara hi haurà més vegetació i més delimitació i, per tant, la zona dels banyistes es veuran reduïdes». Tot i això, ha defensat que és totalment compatible la convivència entre els espais dunars i l'activitat a les platges.

Projecte Greenbelt'26

Aquest pla de renaturalització esdevé la segona intervenció que l'Ajuntament de Tarragona presenta en el marc del projecte Greenbelt'26, el qual busca millorar els espais urbans i periurbans de l'Anella Verda amb una inversió total de 3,6 milions d'euros, finançats per fons europeus. L'anunci de demolició de la plataforma de la platja del Miracle durant el primer semestre del 2025 va ser el primer anunci que es va fer del projecte. Pròximament, i segons ha detallat García, es presentaran les actuacions previstes al verd urbà, així com al Francolí.