El Komando Nits Q es desplegarà pels carrers de la Part Alta les nits del 20 i 21 de desembre

El Komando Nits Q sortirà al carrer les nits del 20 i 21 de desembre, dies en els quals es preveu la celebració de més sopars de Nadal. El grup de joves de salut farà una intervenció de les 22 hores a les dues de la matinada en els principals carrers i places de la Part Alta per conscienciar a la ciutadania, sobretot a la població juvenil, dels riscos associats al consum de drogues. En aquest sentit, entre altres accions, promourà el consum moderat i responsable de l'alcohol per evitar riscos com per exemple la conducció sota els seus efectes.

El Komando Nits Q, una iniciativa de la conselleria de Salut Pública de l'Ajuntament de Tarragona, també sensibilitzarà a la població de la necessitat de conciliar el dret a la festa i el dret al descans del veïnat per aconseguir una millor convivència. Aquesta acció es fa en el marc de la campanya Festa i Descans Qnviuen.

A banda de la intervenció d'aquestes dues nits, des de les xarxes socials de l'Ajuntament de Tarragona es farà difusió dels riscos del consum abusiu d'alcohol amb consells sobre el consum moderat i responsable.

El Komando Nits Q és una de les accions de la Plataforma Nits Q ("Q" de qualitat) impulsada per la conselleria de Salut Pública de l'Ajuntament de Tarragona, un espai participatiu creat l'any 2008 i que aglutina tots els agents implicats en l’oci nocturn, diferents àrees municipals, associacions veïnals i cossos de seguretat i d'emergències. L'objectiu de la plataforma és aconseguir entorns més segurs i saludables per a tothom.