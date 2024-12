Ja hi ha data i lloc per a la Disfressa d'Or del Carnaval de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els tarragonins tenen una nova data per marcar al calendari d'aquest 2025. I és que la consultiva de Carnaval, amb les comparses i l'Ajuntament de Tarragona, ja han decidit la data per poder celebrar la gala de la Disfressa d'Or i on es celebrarà. El consistori i les comparses tarragonines estaven buscant una alternativa a la Tarraco Arena, ja que aquesta està reservada el 23 de febrer.

Finalment, les parts han aconseguit mantenir la data del 23 de febrer per l'acte estrella del Carnaval de Tarragona. Mentre que el nou espai on tindrà lloc la gala serà el recinte firal del Palau de Congressos, segons ha pogut saber Diari Més.

En un primer moment, es va parlar que les comparses haurien de decidir una nova data i que aquesta, podria ser tres setmanes abans o bé tres setmanes després del 23 de febrer. Finalment, han pogut trobar una alternativa que els permet mantenir el dia previst inicialment.

La Disfressa d’Or de l’any vinent tenia poc marge de maniobra, ja que altres recintes de la ciutat, que han albergat abans l’esdeveniment, estan també reservats per Carnaval. En el cas de Teatre Metropol aquest també està descartat, ja que es troba en obres. Entre les opcions es contemplava el Refugi 1 del Moll de Costa, el recinte firal del Palau de Congressos o l’Anella a Campclar, tot i que la zona esportiva també està reservada. Finalment, el recinte firal Palau de Congressos ha estat l'espai escollit.

Les comparses participants l’any vinent són: Som i Serem, Amics de la Part Alta, Spectrum, La Ballaruga, Nou Ritme, Platinum, Comparsa Carmelites, Fotem-li canya, Albada, Magic Dansa, Sinhus Sport, Aerodance, Artífex i Golden Time.

La Disfressa d'Or arribarà l'any vinent a la 25a edició i es preveu una gran festa amb motiu del quart de segle.