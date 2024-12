S'inaugura la reurbanització dels carrers Gravina i Sant Pere de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Avui s’ha inaugurat les obres de reurbanització i pacificació dels carrers de Gravina i Sant Pere. L’alcalde Rubén Viñuales ha volgut agrair «la insistència dels veïns per tal de que aquestes obres fossin una realitat. I és que el resultat suposa un punt i a part pel Serrallo».

També ha afegit que «l’actuació segueix el camí de pacificar el trànsit, on el vianant és el protagonista. I així omplir de vida els carrers i fer una ciutat més amable i dinàmica». Finalment Viñuales ha posat en relleu la pesca com a tret distintiu del barri i ha volgut «reivindicar el barri i la forma de vida que el fa possible».

Les obres de pacificació inclouen la creació d’una plataforma única per vehicles i vianants pavimentada amb llamborda i lloseta de granet i la reducció de la velocitat motoritzada.

A més, també s’ha renovat la xarxa d’abastament d’aigua potable, s’ha reordenat de la xarxa de telecomunicacions per eliminar els creuaments elèctrics i fixar el cablejat a la façana, així com l’eliminació de les línies elèctriques aèries amb el soterrament de trams i grapat en façana.

El pressupost de l’obra és de 721.229,93 euros IVA inclòs i s’ha actuat en una superfície de 2.800 m². En total s’ha canalitzat subterràniament 260 ml de xarxa elèctrica i 170 ml de xarxa de telecomunicacions.

Tarragona entre el blau i verd

Aquesta obra, s’inclou en Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació «Tarragona, entre el blau i el verd», un projecte finançat pels Fons Europeus Next Generation en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que aposta per un turisme verd i sostenible, per una millora de l’eficiència energètica, per la transició digital i per la competitivitat en el camí per donar compliment als Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Aquest pla s’articula a través de quatre eixos: la transició verda i sostenible, la millora de l’eficiència energètica, la transició digital, i la competitivitat. I a part d’aquesta obra s’inclouen l’adequació turística dels recursos naturals del litoral, la creació del carril bicicleta del litoral o la millora de la il·luminació i la reducció de residus al front marítim són alguns dels eixos que s’inclouen en el Pla i que ajudaran Tarragona a diversificar l’oferta, ampliar els espais visitables i desestacionalitzar la demanda per esdevenir la destinació natural i cultural del futur.