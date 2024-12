Els Premis Antonius Musa reconeixen l'excel·lència dels professionals sanitaris de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Aula Magna de la Facultat de Lletres de la URV es va omplir ahir al vespre per celebrar una nova edició de la Diada Col·legial del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (COMT), un esdeveniment que ha fet valdre la trajectòria, la innovació i el compromís dels professionals de la salut de la demarcació.

Conduït pel periodista Ricard Lahoz, l’acte ha comptat amb la presència de personalitats destacades com la Dra. Fàtima Sabench, degana de la Facultat de Medicina de la URV; Ione Montalvo, gerent de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona i de GiPSS (Gestió i Prestació de Serveis de Salut); la Dra. Marta Milà, gerent de la Regió Sanitària Camp de Tarragona, i el Dr. Joan Maria Adserà, president de la Xarxa Santa Tecla, així com altres representants dels hospitals de la demarcació.

A tots ells, el president del COMT, el Dr. Sergi Boada, els ha desitjat ànims en la lluita contínua per proporcionar als professionals sanitaris els recursos necessaris per atendre els pacients.

Entre altres personalitats del món sanitari de Tarragona, també hi han assistit directors dels hospitals de la demarcació, reforçant així el caràcter institucional i de reconeixement col·lectiu de l’esdeveniment.

Durant la cerimònia, s’han lliurat els Premis Antonius Musa, amb guardons que han reconegut l’excel·lència en diverses categories: la Distinció Sant Cosme i Sant Damià ha estat atorgada al Dr. Alfredo Bardají Ruiz, per la seva contribució a la millora de la cardiologia a la província de Tarragona; la Distinció Entitat Col·legiada d’Honor ha reconegut l’entitat ASIA, Delegació de Tarragona, per la seva tasca en la millora de la qualitat de vida de les persones amb incontinència fecal i urinària.

A més, s’ha destacat la feina dels col·legiats de l’any a diferents àmbits: el Dr. Francesc Marsal Cavallé, cirurgià i creador de la Unitat de Cirurgia Major Ambulatòria, com a col·legiat de Tarragona; el Dr. Pere Romero Aroca, per la creació d’un servei d’oftalmologia d’excel·lència a l’HUSJ de Reus i la seva tasca com a catedràtic de la URV, com a col·legiat de Reus; i el Dr. Josep Giné Gala, pioner en medicina digestiva i creador del programa de cribratge de càncer colorectal a les Terres de l’Ebre, com a col·legiat de Tortosa.

La Distinció Equip Assistencial Multidisciplinari de l’Any ha estat per a la Unitat d’Hospitalització Domiciliària de l’Hospital Joan XXIII, per la seva excel·lència en l’atenció domiciliària als pacients.

Un dels moments més emotius de la nit ha estat el lliurament dels diplomes de Metges Honorífics, que han reconegut aquells col·legiats que han arribat als setanta anys aquest any 2024 i durant el 2023.