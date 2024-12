El Teatre Tarragona aposta per la coproducció de projectes del territori i la dansa pel 2025

Presentació de la programació del Teatre Tarragona per 2025.Joan Carles Borrachero

Publicat per Redacció

El 28 de febrer arrencarà la temporada d’Arts Escèniques de primavera 2025, que s’allargarà fins al diumenge 15 de juny i que inclou 55 espectacles. La nova temporada va adreçada a tots els públics i a tots els gustos, incloent 11 espectacles de teatre; 5 espectacles de circ, 8 espectacles de dansa, 4 de gran format i 4 de side-específic; 3 òperes; 24 concerts; i 3 espectacles d’humor i un de màgia.

La consellera de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, assegura que «tornem a confeccionar la temporada amb perspectiva de gènere i accessibilitat». I és que vuit d’aquests espectacles s’oferiran amb mesures d’accessibilitat i el 50,8 % dels més de 800 participants, entre artistes, directores, intèrprets i creadores són dones.

La temporada de Primavera 2025 dona especial recolzament al talent local programant un total d’11 espectacles de companyies professionals del territori. D’aquestes, 4 són espectacles de nova creació i en coproducció amb l’Ajuntament de Tarragona.

Tarragona, capital de la dansa

La dansa serà la veritable protagonista de la primavera 2025, ja que l’última setmana de març tindrà lloc la primera edició del Festival Especial Dansa, una cita que neix a partir d’acollir a la ciutat el passat mes de març el mercat estratègic Especial Dansa. El Festival Especial Dansa es repetirà cada any a Tarragona i els anys parells coincidirà amb el Mercat Estratègic impulsat per ICEC de les Companyies de Dansa Contemporània Especial Dansa Tarragona.

«Tarragona es posiciona i consolida fermament aquest 2025 com a veritable capital de la dansa acollint aquestes cites imprescindibles arreu de l’Estat», ha manifestat la consellera Ramos.

El Festival Especial Dansa comptarà amb 4 espectacles de gran format, 3 peces de nova creació, Monument, del millor ballarí català Àngel Duran, Outsider, de la CIA Evohé, de la creadora, ballarina i coreògrafa Anna Corredor, que després de molts anys de dirigir, torna a l’escenari amb un solo de dansa dirigit pel ballarí i corògrafa del Regne Unit Chris Evans. Aquest espectacle és una coproducció del Convent de les Arts, Reus Cultura i l’Ajuntament de Tarragona. El dissabte 29 de març serà la tarragonina Roser Tutusaus, amb una llarga trajectòria a nivell nacional i europeu, qui amb la seva companyia Wonderground Company, presentarà Momentum, una coproducció del Mercat de les Flors i l’Ajuntament de Tarragona. L’espectacle inaugural, el dijous 27 de març, serà la peça Los perros, de LED SILHOUETTE, dirigida per Marcos de Morau, codirector de La Veronal.

En aquesta edició, l’Especial Dansa coincidirà amb la iniciativa Mediterrenean Pass, la trobada del sector professional de la dansa que organitzen les associacions professionals de la dansa de Catalunya, Balears, País Valencià i Andalusia i que enguany tindrà lloc a Tarragona. Aquest festival, que es presentarà a principis del 2025 en roda de premsa, comptarà amb 15 activitats, 11 espectacles i 4 activitats professionals.

Programació

En teatre, la temporada arrencarà el 28 de febrer i l’1 de març amb Tot ocells, un nou text de Wajdi Mouawad dirigit per Oriol Broggi, amb Clara Segura. Tot Ocells, és una producció de Festival Grec i la Perla 29, i tindrà lloc el 23 de març. El nou text de Wadji Mouawad és traduït per Cristina Genebat i dirigit per Oriol Broggi. Tindrà lloc el 23 de març.

L’11 d’abril, la companyia El Pati Teatro, presenta Entrañas, una obra de petit format que es podrà veure amb el públic a l’escenari del Teatre Tarragona.

Pel que fa a la programació musical, el mes de maig serà un més carregat de concerts amb presentacions de nous discs i noves gires d’artistes com Judit Nedderman, Pau Vallvé i Roger Mas i la Cobla de Barcelona.

La Franz Schubert Filharmonia continua la temporada simfònica amb dos concerts, amb la culminació de la temporada a càrrec del concert de l’Emperador de Beethooven, el 15 de maig, amb la pianista Olga Kern, com a convidada estrella.

Aquesta temporada es podran veure fins a tres òperes, les clàssiques Nabucco i Carmen de la Fundació Òpera Catalunya, i una òpera de nova creació impulsada per Camerata XXI, Pantalla i Calla. Es tracta d’una òpera comunitària, amb alumnes dels institus i escoles de música de Tarragona i Reus. Un projecte coproduït amb Tarragona Cultura i Reus Cultura.

Pel que fa al circ, gràcies al programa PLATEA, el 12 d’abril la companyia Rebe al Rebés, porta al teatre Mar, o de como sobrevivir a un tsunami, una peça de música i circ contemporània, plena de comèdia amb una tècnica excel·lent. La companyia gaditana, que ha passat per diferents festivals com FETEN o Fira Trapezzi, presenta una aposta fresca i divertida, però amb matisos poètics i onírics.

El Mag Struc celebrarà 30 anys de trajectòria amb una gira especial. 30 anys 30 teatres, és una recopilació dels millors jocs, on es presenta un Mag Struc madur, però amb el caràcter destructiu de sempre.

La temporada comptarà també amb els habituals cicles que es presentaran a inicis del proper any com l’En Dansa i Cultura en família, que es desenvoluparan en diferents espais arreu de la ciutat i, en motiu de Tarraco 25 anys, aquest cop també succeiran en diferents espais patrimonials.

Finalment també hi serà present a la programació el Cicle Escenari Viu, que organitza la Xarxa de Centres Cívics, amb el suport de l’àrea de Cultura i que es suma un cop més a la programació professional d’arts escèniques i música.

Entrades

En total la nova temporada representa més de 26.000 butaques que estan ja a la venda des d’aquest mateix divendres 13 de desembre a través tant de les taquilles del Teatre Tarragona com a cultura.tarragona.cat.

Enguany com a novetat, s’han introduït l’abonament Especial Dansa, que inclou tots els espectacles de pagament del festival per un preu de 30 €; i l’abonament Òpera, que ofereix un 25 % de descompte en les òperes Nabucco i Carmen.