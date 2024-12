Tarragona s’uneix al reclam per una xarxa de distribució elèctrica pública

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona es va adherir ahir al matí a la Declaració de Girona per una xarxa de distribució d’electri citat Pública. La Declaració s’ha presentat aquest matí durant la jornada Desconnectem l’Oligopoli, organitzada per l’Associació de municipis i entitats per l’energia pública (Amep), la Xarxa per la sobirania energètica (Xse) i l’Ajuntament de Girona.

El document ha estat consensuat pels 120 municipis i entitats que integren l’Amep, que estableix els passos a seguir per aconseguir la titularitat pública de les xarxes de distribució elèctrica. La declaració compta amb l’adopció d’un paquet de mesures concretes aprovades durant la 8a Assemblea General.

La presentació a Girona va comptar amb la participació del conseller de Medi Ambient i Transició Energètica de l’Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, que va destacar que «el sistema energètic és un sector estratègic i que garantir el control públic de la xarxa és essencial per protegir els drets dels ciutadans». García de Castro també va recordar que «a la majoria dels països d’Europa la titularitat de les xarxes és pública». A l’acte han participat també Lluc Salellas, alcalde de Girona; Anna Torrentà, alcaldessa d’Ordis i membre de l’Associació de Micropobles de Catalunya; entre altres.