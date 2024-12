Perdonen 50.000 euros de deute a una tarragonina que havia avalat crèdits al seu exmarit

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Una veïna de Tarragona ha aconseguit cancel·lar els préstecs avalats per al negoci del seu exmarit gràcies a la Llei de la Segona Oportunitat. Els impagaments del seu exmarit en els préstecs que ella era avaladora va suposar que les reclamacions també fossin a nom seu. L’Asociación de Ayuda al Endeudamiento ha estat l’encarregada d’ajudar a la veïna perque li perdonessin el deute.

La deutora va firmar com avaladora en diversos crèdits sol·licitats pel seu exmarit per al desenvolupament del seu negoci. Tanmateix, a causa de la impossibilitat d’ell per tornar els préstecs, els creditors van començar a reclamar el pagament a la sol·licitant. Els seus ingressos no eren suficients per cobrir el deute, i a més, no tenia patrimoni que permetés una liquidació per beneficiar els creditors. Això va deixar la deutora en una situació d’insolvència evident, sense poder fer davant les obligacions financeres contretes.

Buscant informació sobre la Llei de la Segona Oportunitat, va donar amb els advocats de l’Asociación de Ayuda al Endeudamiento, entitat sense ànim de lucre que assessora a tot Espanya a deutors que no veuen sortida als seus deutes.

Després de l’estudi del seu cas, els lletrats van confirmar que complia els requisits que marca la llei de la segona oportunitat per acabar lliure dels seus deutes i sense figurar en fitxers de morositat.

«En aquest cas, l’associada era insolvent, ja que no podia atendre els seus deutes. Això sumat a què no tenia antecedents penals econòmics i a què no havia estat declarada en concurs en els últims cinc anys, ens va permetre pràcticament assegurar que aconseguiríem el perdó del 100% dels seus deutes pendents», assegura Pepe Dominguez, advocat de l’Associació.

Després d’això el lletrat va presentar la «demanda de concurs» al Jutjat del Mercantil Nº1 de Tarragona. I una vegada comprovats els requisits necessaris el jutge va dictar sentència concedint l’exoneració del passiu insatisfet i cancel·lant els 50.880,14 euros el dia 10 d’octubre de 2024.