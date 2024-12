Obliguen a un supermercat 24 hores a tancar durant les nits per primer cop a Tarragona

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona obligarà a tancar el servei nocturn d’un supermercat 24 hores a la ciutat. Concretament, es tracta d’un establiment al carrer Apodaca, que serà el primer en rebre aquesta restricció per part del consistori. El govern municipal ja va anunciar mesos enrere que, amb la Guàrdia Urbana, ja tenia fins a vuit supermercats en el punt de mira perquè acumulaven sancions, queixes veïnals, incidències i desordres públics.

El consistori s’acull a l’article 37 de la llei 18/2017 de comerç, serveis i fires al·legant motius «d’ordre públic, de convivència i mediambientals». L’establiment podrà presentar al·legacions al cessament. Segons expliquen des de l’Associació de Veïns del barri del Port, l’Ajuntament ja havia interposat sancions a aquest supermercat per la venda d’alcohol fora de l’horari permès.

Segons l’AV, més supermercats d’aquest tipus deixaran de prestar el servei nocturn per a evitar molèsties al veïnat. La preocupació de l’Ajuntament vers aquesta mena de comerços es va originar a l’estiu. Al juny, un comerciant del carrer Orosi va ser apunyalat i les queixes veïnals sobre actes incívics a la Part Baixa van anar en augment.

Davant aquest escenari, el consistori va considerar que la presència d’aquest tipus d’establiments és un dels motius de la proliferació d’actes incívics i delictius i va buscar la fórmula jurídica per a fer-los tancar a la nit en el cas que fos necessari. D’altra banda, el passat dimecres l’AV del barri del Port va dur a terme una reunió amb una cinquantena de veïns.

Possibles mobilitzacions

Tal com explica el Blog del Barri del Port, durant la trobada els residents de la zona van lamentar que l’Ajuntament declini la instal·lació d’una comissaria al barri per l’elevat cost econòmic, logístic i humà que comporta.

Els representants de la comissió de seguretat de l’associació també van lamentar que l’alcalde posposi una trobada veïnal. Amb tot, des de l’entitat veïnal no es descarta organitzar possibles mobilitzacions en un futur per a demanar major seguretat al barri.

Des de l’estiu, l’Ajuntament ha incrementat la presència d’agents de la Guàrdia Urbana i es va comprometre a millorar les càmeres de seguretat al barri. El cos policial proposa una altra solució: implantar una Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) mòbil.

S’activarien diferents furgonetes que, de forma planificada, es desplegarien pels barris de Tarragona. Els veïns de la Part Baixa expressen que no han notat el pla d’acció impulsat per la Urbana els darrers mesos per reduir les conductes incíviques i els fets delictius. Els residents del barri volen més mesures per deixar de sentir inseguretat.