La gala de la XXI edició dels premis APPORTT aplega més de 200 assistents

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

APPORTT va celebrar ahir al vespre la XXI edició dels seus premis en una gala celebrada al restaurant de La Boella. L’acte va comptar amb més de 200 assistents representants de les administracions, del sector portuari i empresarial, i professionals compromesos amb el desenvolupament sostenible i la innovació al Port de Tarragona.

Les empreses premiades van ser Carbonell Figueras, SGS i Sun Photovoltaic System, mentre que entre les mencions especials van ser per a Alba Colet, Saül Garreta i Juan Ballester.

Els Premis APPORTT són reconeixements individuals i col·lectius del teixit econòmic i empresarial de la zona d’influència del Port de Tarragona en àmbits com la projecció exterior del Port, l’emprenedoria i la innovació, les actuacions de caràcter professional i d’especial dedicació, o les accions basades en la qualitat i la sostenibilitat.

Presidit per Joan Oriol, president d’APPORTT, l’acte va comptar amb la presència destacada de Santiago J. Castellà, president del Port de Tarragona; Manel Nadal, secretari de mobilitat i infraestructures de la Generalitat de Catalunya, Pere Segura, alcalde de Vila-seca, Montse Adan, primera tinenta d’alcalde i consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç de l’Ajuntament de Tarragona, i Eduard Rovira Gual, diputat delegat de Serveis generals i instal·lacions corporatives i vicepresident per la marca Costa Daurada del Patronat de Turisme.

Durant la gala, es va guardonar Carbonell Figueras per ser l’empresa més activa en la projecció exterior del Port de Tarragona, reconeixent la seva tasca en la reparació de pantalà de Repsol. També va rebre el seu premi la companyia SGS per la seva innovadora aplicació de drons en la inspecció visual amb tecnologia Remote Pilot Aircraft System (RPAS). Finalment, es va reconèixer la feina de Sun Photovoltaic Systems en l’àmbit de la sostenibilitat per haver dissenyat el projecte d’un electrolitzador per a l’obtenció d’hidrogen verd per al clúster petroquímic de Tarragona.