Administració i entitats, a l’una per l’economia blava

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Diferents administracions públiques i entitats de Tarragona han signat un pacte que vol blindar el sector marítim i defensar l’economia blava a la ciutat. L’objectiu de l’acord és fer que la ciutadania «miri cap al mar» i prengui consciència del potencial de les activitats que s’hi produeixen.

L’any vinent, s’impulsaran formacions per a ser mariner, així com una jornada de l’economia blava. També, durant el primer trimestre des de l’Ajuntament es vol realitzar un observatori per a definir els actors econòmics principals del sector. «Volem obrir totes les possibilitats i que el pacte sigui un motor transformador i no quedi en paper mullat», explica Montse Adan, consellera de Comerç.

Transició digital

Un dels punts del decàleg del pacte contempla promoure la transició digital i sostenible entre el teixit empresarial vinculat al medí mari per «augmentar la seva competitivitat». «Des del Port estem impulsant diferents programes per a recuperar la biodiversitat al nostre entorn», va exposar Santiago Castellà, president del Port de Tarragona. «Hi ha àmbits com el tractament d’algues i possibles solucions farmacològiques que s’han de continuar treballant», va afegir Marc Roca, gerent d’APPORT.

A Catalunya, el 3% del valor afegit i el 5% de l’ocupació, que generen unes 38.000 empreses vinculades, està relacionada amb l’economia blava. «L’acord ens serveix per projectar i reforçar el creixement i la competitivitat del sector», va afirmar Jordi Ciuraneta, president de PIMEC Tarragona.

El pacte rubricat ahir està alineat amb els objectius de l’Estratègia Marítima de Catalunya impulsada pel Govern de la Generalitat i subscriu les directrius que d’ella se n’emanen per assolir el ple potencial de l’Economia Blava a la ciutat. «Cada euro que hi invertim es multiplicarà per cinc», va concloure Castellà.