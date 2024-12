Sancionaran la propietat dels baixos de la Font dels Lleons si no presenta l’informe arqueològic

Publicat per Carlos Domènech Goñi Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona sancionarà la propietat dels baixos de la Font dels Lleons en cas que no presenti l’informe de control arqueològic que han reclamat tant el consistori com la Generalitat. L’expedient de disciplina urbanística es va obrir perquè, quan es van descobrir les obres, la llicència no s’havia demanat.

Poc després, aquesta sanció es va aturar perquè la propietat va demanar la llicència d’obres -amb posterioritat a l’inici de les actuacions-, però ara podria continuar en cas que la documentació relativa a les restes no arribi a l’administració. La primera sanció que es podria imposar seria de 300 euros.

«Hi ha una forquilla gran entre els imports de les sancions. Els tècnics estudiaran quan arribi el moment, quina és la sanció que pertoca. Primer, arribaria una sanció petita, com a avís», indica el conseller de Patrimoni, Nacho García. L’expedient de disciplina urbanística es va obrir el passat mes de maig i el requeriment del control arqueològic es va produir el 30 de juliol.

La documentació no ha arribat i el representant de la propietat, Joan Ramon Martorell, ja va avisar que no enviaria aquesta documentació. Diari Més ha tornat a preguntar a la propietat sobre aquesta qüestió, però no n’ha volgut fer declaracions. Per altra banda, i en relació amb els terminis, l’Ajuntament no es mulla sobre la data límit que té la propietat per a presentar la documentació.

«La inspecció la farem»

La inspecció que han de dur a terme els tècnics municipals per conèixer l’estat de les restes encara no s’ha produït. En la primera citació, la propietat va informar que no deixaria accedir els tècnics als baixos. També s’ha formulat una pregunta sobre aquest tema al representant legal de la propietat, i ha expressat que, «en general, col·laborarem sempre amb les autoritats i l’administració», però sense entrar en el detall de si deixaran passar els tècnics o no.

«Nosaltres la inspecció la farem més aviat que tard», recalca el conseller de Patrimoni. Les relacions entre ambdues parts, Ajuntament i propietat, s’han refredat després de les obres il·legals. Malgrat tot, el consistori assegura que està treballant amb la Generalitat per aconseguir museïtzar la Font.