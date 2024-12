La querella del Nàstic contra Eder Mallo arriba al Congrés dels Diputats

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Esquerra Republicana de Catalunya ha registrat aquest dijous una Proposició de Llei al Congrés dels Diputats per reclamar al govern espanyol una estratègia específica per erradicar les actituds catalanòfobes en els esdeveniments esportius després de l’incident al partit del Nàstic de Tarragona contra el Màlaga Club de Futbol el passat 22 de juny.

«El govern ha de fer tot el possible per acabar amb els discursos d’odi contra els catalans o qualsevol persona que parli català», ha exigit Jordi Salvador, diputat republicà per Tarragona. «Volem situar en el debat públic la lluita contra la catalanofòbia en els esdeveniments esportius. És una pràctica més habitual del que pensem i és intolerable», ha declarat el diputat.

La investigació de l’empresa mètode2 va desvetllar que, suposadament, l’àrbitre del partit del Nàstic de Tarragona contra el Màlaga Club de Futbol el passat 22 de juny va proferir insults molts greus contra el públic, la ciutat de Tarragona i cap als catalans i catalanes. «Aquest escàndol ha evidenciat la necessitat de lluitar contra aquests discursos d’odi», ha insistit Salvador.

La proposta dels republicans també exigeix al govern de l’Estat a «perseguir les actuacions que adulterin les competicions esportives professionals, estudiant eventuals conflictes d’interès del cos arbitral, així com la coincidència de partits esportivament rellevants i les oportunitats de promoció dins el cos d’àrbitres».

Finalment, volen adoptar les mesures necessàries per garantir les reparacions econòmiques i esportives oportunes al Gimnàstic de Tarragona pels fets ocorreguts en el partit disputat contra el Màlaga Club de Futbol el passat 22 de juny de 2024, admetent els errors derivats de l’elecció arbitral.