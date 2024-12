Presenten un recurs de reposició contra el camí de ronda de la Savinosa

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

GETE (Grup Ecologista de Tarragona i l'Ebre)-Ecologistes en Acció ha presentat un recurs de reposició al Ministeri per a la Transició Ecològica (MITECO) per demanar la nul·litat de l'aprovació definitiva del projecte del camí de ronda entre les platges de l'Arrabassada i la Savinosa de Tarragona.

L'entitat ambientalista denuncia que s'han produït irregularitats en la tramitació que no s'ajusten a dret, com la falta de resposta a les al·legacions presentades dins del termini per la Coordinadora SOS Costa i Camp de Tarragona. La direcció de la Costa i el Mar va al·legar que eren iguals que les de GEPEC, que es van presentar fora de termini, però no ha facilitat una còpia per verificar-ho.

GETE-Ecologistes en Acció al·lega que el document ambiental presenta greus mancances i que la direcció general no ha rebut l'informe preceptiu de l'organisme ambiental autonòmic, necessari per determinar si el projecte ha de sotmetre's a una avaluació d'impacte ambiental.

L'entitat denuncia «la vulneració flagrant» de la Llei 21/2013 d'avaluació ambiental, perquè no s'han presentat «alternatives ambientalment viables per al projecte». També es considera «una negligència i una omissió del principi de precaució» que no s'hagi exigit cap alternativa al traçat proposat ni a l'Ajuntament de Tarragona ni a la Diputació de Tarragona.