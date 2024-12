La plaça Corsini de Tarragona tornarà a acollir la gran festa de Cap d’Any per a tots els públics

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

La plaça Corsini tornarà a acollir la gran festa de Cap d’Any a Tarragona. A partir de les 22.45h del dia 31, la ciutadania podrà rebre el nou any amb una festa que serà conduïda per la comunicadora Sílvia Petit i l’humorista Roberto Vara. «L’any passat va anar molt bé i volem tornar a fer aquesta festa tan nostra», va expressar Montse Adan, consellera de Comerç i Turisme. «Tothom podrà gaudir de les dotze campanades i del nostre carrilló», va afegir la consellera.

Passades les campanades i iniciat el nou any 2025, la festa, adreçada a tots els públics, continuarà amb el ball a càrrec de l’orquestra Band de Cool, que interpretarà un repertori de música per a tots els gustos fins a la 1.45 h. Des d’aquest moment, continuarà la música a la plaça amb el tarragoní Jose JL Deejay fins al final de la festa, a les 3.30 h.

La revetlla estarà retransmesa per Tac 12. «Acostarem la festa per tota aquella gent que no es pot desplaça i vulgui donar la benvinguda al nou any a la tarragonina», va explicar Xavier Abelló, director de Tac 12. Enguany, la celebració estarà acompanyada d’un concurs que sortejarà 25 premis valorats en 300 euros cadascun, que compten amb la col·laboració de diferents comerciants de la ciutat. «És un esforç que s’ha d’agrair i que ben segur farà més gran la festa», va exposar Adan.

La festa infantil el dia 30

La celebració també comptarà amb el Cap d’Any infantil. Aquest es farà el dia 30 al migdia, ja que el dia 31 hi ha mercadet a la plaça. «Sempre és una festa molt esperada per les famílies i creiem que hem de seguir-hi apostant», va indicar Adan. A partir de les 11h i fins les 14h hi haurà activitats que envoltaran l’acte principal i tots els infants rebran un obsequi il·lustrat per Edu Polo. Durant la festa, també es desvelarà qui serà el rei i la concubina del pròxim Carnaval.