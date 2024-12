L’àrea de jocs infantils del Parc de la Ciutat es renovarà i tindrà una nova rampa d’accés

Es retirarà la cistella de bàsquet i l’skateparc per crear una gran zona de jocs infantils.Tjerk van der Meulen

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona vol millorar l’accessibilitat del Parc de la Ciutat a través de dues actuacions. Per una banda, es construirà una rampa d’accés des de la nova estació de Battestini adaptat per al pas de cadires de rodes i persones amb mobilitat reduïda. Per una altra, es renovarà l’àrea de jocs infantils actual perquè també el puguin gaudir nens i nenes amb capacitats diverses.

El conseller d’Espai Públic, Guillermo García de Castro, assenyala que la reforma del parc infantil es deixarà per a una «segona fase», ja que la idea del consistori és crear primer la nova rampa. Això sí, caldrà esperar a la finalització de les obres de l’intercanviador de Battestini, abans de començar a construir-la. «Segurament hi haurà un decalatge d’unes setmanes, però volem que el procés es faci el més ràpid possible», apunta l’edil.

García de Castro explica que es va externalitzar la redacció del projecte i, ara, els tècnics de l’Ajuntament l’estan validant. La rampa serà «completament nova» i tindrà «baranes, il·luminació i els metres d’amplada necessaris».

Aquesta tindrà forma de ziga-zaga, amb «la inclinació correcta» i connectarà la vorera de l’estació de Battestini amb el Parc de la Ciutat. Actualment, hi ha una rampa integrada a les escales que queden més a prop del carrer Pere Martell, però no són segures, ja que estan en mal estat, són estretes i no tenen cap barana.

El conseller d’Espai Públic assegura que ja hi ha una partida pressupostària per a aquesta actuació, la qual rondaria els 150.000 euros. El pressupost d’aquest 2024 contempla una inversió d’aquest mateix valor per a la creació d’un parc inclusiu.

Finalment, l’Ajuntament ha optat per renovar la zona de jocs infantils del Parc de la Ciutat i millorar-ne l’accessibilitat amb una nova rampa. Encara no hi ha els diners per a executar la reforma d’aquesta àrea lúdica, que es durà a terme en una segona fase. Aquesta intervenció costaria entre 250.000 i 300.000 euros.

«L’antic skatepark desapareixerà i traurem la cistella de bàsquet», apunta García de Castro, qui explica que es farà «una gran zona de jocs infantils». L’Ajuntament ja està renovant altres parcs com el de la plaça Verdaguer o el de la plaça Josep Maria Salvadó i Urpí, amb l’objectiu de mantenir-los «en bon estat» per als tarragonins més petits.