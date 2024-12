ERC considera que Viñuales fa «política de confetti» i s’erigeix com «l’única oposició real»

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya es reivindica i exposa que l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, «no entén la filosofia del llegat republicà». Segons els republicans, «tota l’obra de govern transformadora és d’ERC». «És una herència que ha tingut el nou equip de govern i que, per tant, té la responsabilitat de tirar endavant. Però Viñuales no comprèn el sentit de les obres, que és global», va exposar Xavi Puig, portaveu adjunt del grup, en una trobada amb mitjans.

Els republicans van reivindicar que, durant el mandat de Ricomà, es va aconseguir ser la tercera ciutat a Catalunya en rebre més fons europeus Next Generation. Unes subvencions que han permès tirar endavant projectes com els carrils bici, les zones per a vianants en diferents carrers o aparcaments dissuasius.

«No estan dissenyades per a presumir de cara a l’aparador ni per servir al turisme. Sinó que són pels veïns de Tarragona, per millorar la seva vida», va apuntar Puig. Pels independentistes, un exemple és l’ampliació del pàrquing Torroja. «Una obra que va costar gairebé dos milions d’euros i que està buida perquè la política de preus és equivocada», va afegir Puig. Des d’ERC, s’aposta perquè aquest aparcament sigui dissuasiu.

Dos models polítics

«Tot això escenifica dos models polítics. El del govern socialista ja veiem que és una política de confetti, d’aparador, de despesa en llum i festes. Coses que vesteixen molt, però que són de fluix contingut social», va expressar Maria Roig, portaveu del grup municipal.

En aquest sentit, els republicans s’erigeixen com «l’única oposició real» al consistori. «És evident que el grup de Junts diu que sí a tot i que amb En Comú Podem hi ha molta entesa. A més, l’executiu municipal s’entén perfectament amb els dos consellers ex-Vox», va reblar Roig.

Aquesta oposició, afirmen, no és sempre negativa. «Fiscalitzem el govern, però, quan cal, remem per la ciutat com en el cas de l’ordenança de terrasses», va dir la portaveu. «Som els únics que hem posat el crit al cel amb qüestions més ètiques i hem demanat juntes de portaveus extraordinàries amb casos com el de l’espionatge o quan es va retirar l’acusació particular al cas Inipro», va afegir.

Amb tot, ERC no perd la voluntat d’incidir en la política municipal i fer canviar el rumb del govern. «Intentem incidir de totes les formes. Ho vam intentar arribant a acords pels pressupostos, però malauradament no s’han complert. Però mai hi renunciarem des de l’oposició», va concloure la portaveu republicana.