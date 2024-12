Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Una llibreria, una joieria i una perruqueria han obert en el Parc Central de Tarragona. De fet, aquest mateix dijous, la llibreria La Casa del Libro ha inaugurat la seva botiga en el centre comercial. La cadena de llibreries més gran d’Espanya ha apostat pel centre comercial per establir-se a la ciutat.

La nova botiga de La Casa del Libro a Tarragona disposa d’un espai de més de 150 m2 on els lectors podran gaudir de novetats, recomanacions, llibres més llegits, llibres en anglès, zona infantil, secció de joves lectors, així com una zona dedicada al còmic i al manga.

Amb la seva obertura, Parc Central es posiciona al sector cultural amb un establiment referent en el món del llibre que comptarà amb 15.000 referències acuradament seleccionades. La nova llibreria de Parc Central és la primera de la cadena en implementar el «model compact», dissenyat per maximitzar l’oferta en espais més flexibles i versàtils.

A aquesta obertura, se suma també la inauguració de la joieria Fina Garcia, que després del seu positiu pas per Parc Central amb un estand, ha decidit assentar-se definitivament en el centre comercial amb un local. És un moviment estratègic que reforça el compromís de la marca amb la qualitat i la proximitat cap als clients. El nou espai ha estat pensat per oferir una experiència més accessible i posar a disposició dels visitants una varietat de joies més important.

Una altra de les novetats que presenta el centre comercial en aquest tancament d’any és la pròxima obertura de la cadena Bob Boutique –anteriorment coneguda com a Bob Hair-. La marca de venda de producte professional de perruqueria ha decidit passar al següent nivell, ampliant espai i serveis a Parc Central.

Així, a més del punt de venda de productes per a la cura i tractament del cabell, inclou un saló propi de perruqueria. En aquest sentit, la seva estratègia ha portat la marca a instal·lar-se en un local més ampli, consolidant la seva presència en el centre comercial.

Per la seva part, H&M ha presentat el seu nou concepte de botiga a Parc Central, després d’una reforma de gran magnitud que ha inclòs les 3 plantes que ocupa la marca. Es tracta d’una aposta ferma per l’únic establiment de la firma a la província.

La nova botiga d'H&M s’ha plantejat per millorar l’experiència del client amb espais més amplis, dissenys moderns, senyalització més clara, pantalles publicitàries gegants... A més de la implementació d’aquestes millores, la marca ha introduït nous serveis com el click & Collect o el «self checking». Per això, ha instal·lat taquilles per a les recollides on-line i devolucions i també s’han engegat múltiples caixers d’autopagament.

El gerent de Parc Central, Francisco Lambea, ha mostrat la seva satisfacció «en veure com marques líders reconeixen el potencial del centre comercial per posicionar-se al mercat i connectar amb la seva clientela. L’oferta comercial, d’entreteniment i serveis de Parc Central el situa com a punt de trobada clau a la demarcació de Tarragona. Aquest fet, no només atreu noves marques, sinó que també motiva els establiments a renovar els seus espais, integrant conceptes innovadors per millorar sempre l’experiència del client d’acord amb les últimes tendències».

En total, el centre comercial suma actualment més de 100 operadors de marques capdavanteres procedents del sector de la moda, els complements, la cultura, el benestar, la gastronomia, la decoració i el lleure, distribuïdes al llarg de 35.000 m2.