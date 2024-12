La prova per a vianants a la Rambla arrenca amb bon peu i el govern apunta a fer-ho permanent

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

La prova pilot per a vianants a l’última coca de la Rambla ha arrencat amb bon peu i l’executiu municipal ja apunta a la seva permanència. Després del pont de la Puríssima, veïns, comerciants, hostalers i govern municipal valoren positivament el test, a l’espera dels dies grans de Nadal. «Que hi hagi espais per a vianants és bo pels veïns, sempre que no s’aprofiti per omplir-ho tot amb terrasses», explica Àfrica Badia, presidenta de l’AV de Tarragona Centre.

De moment, s’ha optat per col·locar les terrasses de bars i restaurants que estaven a la rambla a la calçada per a alliberar espai. «Els restauradors de la zona estan contents amb la mesura. És una forma de fer més amable la ciutat», exposa Javier Escribano, president de l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Tarragona Ciutat. S’ha establert una zona de càrrega i descàrrega i una altra on no es pot passar.

«Si hem de rebre una comanda, ja avisem que el senyal no els afecta», comenta el gerent d’un bar de l’última coca. Els vehicles de repartiment s’agrupen els dies feiners al xamfrà abans d’entrar a la zona delimitada. «Volem que sigui una crida per a la gent. Durant el pont, l’afluència de visitants va ser un èxit», indica Montse Adan, consellera de Comerç.

«Les zones peatonals donen vida en una ciutat i pot animar als ciutadans a visitar més els comerços. És qüestió de provar i analitzar si ens ajuda», expressa Raquel Pizarro, presidenta de l’Associació de comerciants Via T. Les tres associacions i el govern municipal es reuniran després de Nadal per a analitzar la provatura.

«Segur que hi ha coses que funcionen i d’altres que s’han de modificar. Volem escoltar tots els implicats i ens mantenim ferms en l’objectiu de fer l’espai per a vianants permanent», afirma Adan. La prova s’allargarà fins el dia 6. Tot i això, no tothom coneix la mesura. «Nosaltres no som del barri i no ens hi hem fixat», comenten dues senyores grans assegudes en un banc.

«Sempre es fan moltes coses al centre i es valora la part econòmica. Però també es podrien fer aquestes iniciatives als barris», critica en Magí, veí del Serrallo. «Temia que no em deixessin entrar amb el cotxe, però he vist que hi ha excepcions. Em sembla un bon projecte», conclou Enric Boronat, veí del carrer Girona.