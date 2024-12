Per solidaritat o per obligació: les peixateries de Tarragona es ressenten de la vaga

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

La vaga de dos dies dels pescadors tarragonins ha ressentit les peixateries de la ciutat. Ahir, els locals del carrer van tancar per solidaritat i a l’espera de peix fresc, mentre que les parades del Mercat Central van treballar a mig gas. La copropietària de Peix Tinet, Maria Caparrós, va apuntar que estan «en unes circumstàncies bastant preocupants».

«Sobretot pels pescadors, però després d’aquests venim nosaltres», va dir, abans d’apuntar que la iniciativa europea transformaria per complet l’essència del Mercat de la capital de la demarcació, perquè «un dels seus principals motors és el peix de Tarragona». Parades com la de Caparrós viuen dia a dia. «De moment avui hem pogut obrir perquè hi ha producte, però demà no sabem si podrem», va dir.

Diverses parades van haver de recórrer a MercaBarna per a oferir gènere. La propietària de la Peixateria Carmeta, Maria del Carme Budesca, va assegurar que ja han començat a notar els efectes de l’aturada dels pescadors i va apuntar que senten incertesa de cara al futur, en el qual les peixateries que vulguin continuar endavant ho hauran de fer «amb peix de fora o de piscina». Així i tot, també va expressar que no perden l’esperança que hi hagi un canvi a les negociacions per revertir la situació. «El producte de proximitat és salut», va dir.

La mestressa de Peixateria Encarna, Encarna Sánchez, va explicar que el seu comerç s’ha vist obligat a adaptar-se amb peix de fora, provinent sobretot de l’Atlàntic. També va mostrar la seva preocupació per les restriccions proposades i va expressar que «és inviable» que el sector de la pesca sobrevisqui amb 28 dies de feina.

Sánchez va ressaltar que Tarragona té «un producte bo» i que «hi ha gent d’altres països que ve només per consumir-lo». «Hem treballat de forma normal i demà, en principi, també. Però si és veritat que els clients pregunten i comenten. Estan preocupats per tot el que s’està informant», explicava una de les treballadores d’Herminio Peixateries.

En aquest sentit, els compradors es veien afectats de formes diverses. «He comprat peix, però molt poc, el que gasto normalment. Per Nadal a casa no acostumem a menjar-ne i no ens afectarà molt la vaga», va expressar Ana Isabel Vidal, una compradora. «Jo he comprat el que he pogut perquè tampoc hi havia molta opció. Compraré per Nadal la setmana que ve, que espero que hi hagi de tot», deia en Martí, un altre client.

Tornen a obrir a la tarda

Si bé les parades del Mercat van treballar, la majoria de les peixateries de carrer estaven tancades o bé per solidaritat o bé per obligació, com que no disposaven de peix fresc. Era el cas de la Peixateria Marisa, a l’avinguda Ramón y Cajal, que va penjar un cartell on expressava que «aquest problema ens afecta a tots». D’igual forma, els dos establiments de Peixateria Amparo a la ciutat van abaixar la persiana per manca de peix fresc i no obriran fins aquesta tarda, quan els pescadors tornin de la mar.