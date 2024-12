Un llibre mostra imatges inèdites de com era la Tarragona del segle XIX

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Un llibre que «atura el temps per rescatar del passat la memòria esvaïda», així descriu Francesc Roig Tarragona 1858-1900 Les primeres fotografies al pròleg de l’obra. Aquesta és la tercera de Jaume Benages i Jaume Fontanet publicada sota la col·lecció Targeta Postal de l’editorial Efadós, però és la primera a recollir les primeres imatges de Tarragona.

La col·lecció, repleta d’instantànies inèdites que retraten tant l’evolució urbanística i social de la ciutat com la de l’art i tècnica de la fotografia, fa un ampli recorregut per la història a través dels diferents fotògrafs que varen trepitjar la capital tarragonina, immortalitzant-la per primera vegada.

Fins llavors, expliquen els autors, els fotògrafs sovint treballaven de forma ambulant, realitzant curtes estades dedicades a retratar a aquelles persones que s’ho podien permetre. El primer en «sortir al carrer» va ser Charles Clifford, l’any 1858, fotografiant indrets com la Catedral, el Pont del Diable o la Torre dels Escipions. Més tard, va arribar Jules Ainaud i José Martínez Sánchez, ambdós enviats per J. Laurent. Va ser Ainaud, de fet, qui va inspirar els autors a crear aquest llibre, després de visitar una exposició dedicada al treball del francès.

Moltes de les imatges incloses en el llibre van ser descobertes pel mateix Benages. «Una de les troballes va ser en una botiga de monedes a Barcelona. El propietari em va explicar que havia buidat un pis, on havia trobat molta paperassa», apunta. Entre els documents s’amagava un plec de fotografies antigues de Tarragona, utilitzades per il·lustrar un treball d’Arqueologia. «Encara guardo el diploma que li van donar, va guanyar el primer premi», assenyala l’autor.

El llibre, introduït per l’historiador i arxiver Jep Martí, està dividit en quatre capítols temàtics. El primer està dedicat a la Catedral, el segon al món romà, el tercer a la ciutat i el quart al front marítim. Algunes de les fotografies, assegura Fontanet, van deixar bocabadats fins i tot als mateixos autors. Una d’aquestes, destaquen, mostra l’antiga barana que lluïa el Balcó del Mediterrani abans d’adoptar, l’any 1891, l’emblemàtica forma que els tarragonins coneixen i estimen.

«Tothom se sorprèn molt en veure aquesta fotografia, perquè gairebé ningú coneix aquesta barana», explica Benages. Una de les preferides dels autors és la que ocupa la portada. Aquesta mostra un grup de persones benestants caminant per la futura plaça del Progrés. A la contraportada, un home treballa en la construcció de la mateixa plaça. «És en escenes com aquestes que s’aprecia els contrastos socials de l’època», apunta Fontanet.

Actualment, el tàndem té un clar objectiu: exposar les imatges que recull el llibre i altres que no han pogut incloure en el volum. «Volem que els tarragonins les vegin en directe, ja que és molt més impressionant. Seria una proposta molt interessant per la ciutat, s’haurà de veure si ho saben apreciar», conclou Benages.