Ja es poden comprar en línea les entrades per als recintes del Museu d’Història de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest tercer trimestre de l’any s’ha posat en marxa un nou servei de compra d’entrades en línia per als recintes del Museu d’Història, tant per a entrades individuals com per a les de grups i escoles. Des del mes de setembre, quan va començar, se n’han venut unes 16.000 aproximadament, alhora que s’han combinat amb les entrades a taquilla.

La voluntat de la conselleria de Patrimoni i del Museu d’Història és, com diu el seu conseller, Nacho García Latorre «és agilitzar i actualitzar el sistema per tal de garantir una visita ordenada i amb previsió». Aquest nou servei, «a banda de ser necessari fomenta, en resum, una visita satisfactòria, sobretot en períodes de més aglomeracions». En resum, «el Museu d’Història aposta per la qualitat de la visita més que no pas per la quantitat», tanca el conseller.