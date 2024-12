La cultura de fora de Barcelona mostra el seu orgull de perifèria

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

En una fruita de pinyol, l’os és dur i fort, però on hi ha els colors i el sabor és a la polpa. A més, aquesta part dolça i carnosa protegeix el pinyol i dona tibantor a la pell. Amb aquesta analogia es presenta la primera edició de La Polpa o, cosa que és el mateix, la primera Trobada d’escriptors i lectors de perifèries.

«Sovint sembla que la literatura i la cultura en general només es generen a Barcelona, quan és a la perifèria on es mouen més coses», explica Antoni Veciana. El tècnic en gestió cultural dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona és l’ideòleg de la trobada, una jornada que busca «reunir creadors que no són de Barcelona ni treballen des d’allà, però que han tingut una repercussió nacional».

L’objectiu, detalla Veciana, és «explicar-nos i parlar de com funcionem, així com de qüestions com ara les servituds a les quals estem sotmesos, les editorials d’aquí i d’allà, com vivim aquesta situació o si ens val la pena». Per reflexionar sobre aquestes i altres qüestions, els impulsors de la trobada han vestit un programa farcit de creadors de les perifèries culturals: Menorca, Solsona, la Segarra o el mateix Camp de Tarragona.

La sessió, que es farà el dijous 12 de desembre, arrencarà a les sis de la tarda amb una conversa entre el mateix Antoni Veciana i l’escriptor Joan Cavallé. Aquesta arrencada servirà, també, per reivindicar la figura i la trajectòria del novel·lista, dramaturg i traductor alcoverenc com a professional de la literatura que ha tingut un reconeixement de país treballant des de la perifèria.

A les 18.45 h hi haurà la conversa i enregistrament del podcast Les Tres Gràcies, amb Txell Blay (Baix Camp), Pineda Vaquer (Tarragonès) i Alba Camarasa (Ribera Alta) i a les 19.30 h es farà la taula rodona i enregistrament del podcast Llegir, amb Uriol Gilibets (Solsonès), Eduard Gener (Solsonès), Anna Punsoda (Segarra) i Miquel Bonet (Baix Camp).

La trobada es clourà amb un concert del menorquí Cris Juanico, que oferirà l’espectacle Cançons de Xerxa. L’exlíder dels Ja t’ho diré interpretarà un recull de cançons fetes a partir d’una selecció de poemes de Pere Xerxa, el pseudònim amb què acostumava a escriure i publicar el mestre i poeta Joan F. López Casanovas. Per acabar aquesta primera edició de La Polpa, es farà un petit brindis amb escriptors del Camp.

La Polpa, expliquen els seus impulsors, també busca posar en valor els escriptors del Camp de Tarragona com a un valor indefugible en la Literatura Catalana, a la vegada que es ressalta Tarragona com una de les capitals de les robustes perifèries literàries catalanes. La trobada es farà a la seu dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona (carrer Major, 14), i l’entrada és lliure.