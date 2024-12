Cinema, espectacles i tallers de cultura al CaixaForum Tarragona per Nadal

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fundació 'la Caixa' ha presentat la programació especial del CaixaForum Tarragona per aquest Nadal. Coincidint amb les vacances escolars, el centre ha preparat un ampli ventall de propostes culturals per a tots els gustos que inclou projeccions de cinema d’animació, espectacles musicals i tallers creats per fer manualitats.

D'aquesta manera, les activitats es realitzaran en diferents espais i completaran la proposta expositiva del centre, protagonitzada per Còmic. Somnis i història i que recorre alguns dels millors còmics de la història i aprofundeix en el procés de producció del còmic, des de la conceptualització i el dibuix fins a la impressió final de l’obra.

Ccinema d’animació i música

El cinema estarà present al centre cultural amb el cicle El Nadal del petit cinèfil, que portarà a l'auditori de CaixaForum Tarragona pel·lícules que estimularan la imaginació de nens amb Operació Pare Noel, La fada de les estacions, El viatge d’Ernest i Célestine i El Petit Príncep. Per enriquir l'experiència, al principi de cada sessió l'equip educatiu de CaixaForum presentarà la pel·lícula proporcionant les claus bàsiques per interpretar-la i gaudir-la, i convidarà al públic assistent a un debat en família posterior a la projecció.

Pels amants de la música, aquest Nadal el centre estrena l’espectacle Rebobina, una obra que fa un recorregut invers per la música pop, rock i jazz, com també la clàssica contemporània, el romanticisme, el classicisme, el barroc i la música trobadoresca.

També dins l’univers musical, el públic familiar tindrà l’oportunitat de participar en una activitat creada especialment per aquestes festes Jo canto en família al Nadal, on Karol Green, una cantant sud-africana experta en música gòspel, li donarà la volta a les nadales en un espectacle on tots els assistents podran posar a prova la seva veu.

La programació nadalenca de CaixaForum Tarragona també posa a l'abast de les famílies espais d'experimentació i descobriment, pensats per aprendre a través de la creació artística. En aquest sentit, el centre oferirà l’experiència Explora: els autòmats, on els participants coneixeran millor el món irrepetible dels autòmats, a partir d’una mostra que permet contemplar personatges mecànics que han meravellat i entretingut milers de persones al llarg de la seva història.

En aquesta mateixa línia, les festes també tindran l’activitat Artefacte: Mil tentacles, on els més petits i les seves famílies podran viure una experiència diferent, a través d’aquest dispositiu mòbil, a mig camí entre la instal·lació artística i el recurs pedagògic, dissenyat específicament per acollir la proposta de l’artista visual Anna Irina Russell. Durant aquesta experiència, els participants crearan escultures inflables per acabar conformant una gran instal·lació col·lectiva.

Exposicions i tallers especials

En relació a l’exposició Còmic. Somnis i històries, el centre posarà a l’abast de les famílies l’activitat Superherois i malvats, on Artur Laperla, guionista i dibuixant de còmics, autor de les sèries infantils Superpatata, Félix y Calcita i 4 cobayas mutantes, desenvoluparà un taller pràctic a partir d'algunes pàgines originals de còmic seleccionades de l'exposició.

D’altra banda, les famílies que aprofitin les vacances de Nadal per acostar-se a CaixaForum Tarragona també podran gaudir de les visites en família a l’exposició, dirigides per l’equip educatiu del centre.

Del 21 de desembre al 7 de gener, CaixaForum Tarragona romandrà obert en horari habitual, de 10 h a 14 i de 17 a 20 h (de dilluns a divendres), d’11 a 14 i de 17 a 20 h (dissabtes) i d’11 a 14 h (diumenges i festius, incloent també 24 i 31 de desembre i 5 de gener). El 25 de desembre, 1 i 6 de gener el centre romandrà tancat.