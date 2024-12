Mapa de neu: els municipis de Tarragona on més centímetres es poden acumular aquest dimecres

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La neu podria arribar aquest dimecres a la demarcació de Tarragona. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha alertat de la possibilitat de nevades a cotes baixes -400 o 500 metres- a les comarques del Camp de Tarragona.

Aquestes nevades es produirien al llarg de la matinada i primeres hores del matí, la cota de neu podrà baixar fins als 400 o 500 metres i es podria veure nevar a sectors poc habituals. Tot i això, el Meteocat ja adverteix que, en qualsevol cas, es tractaria d'un episodi de nevades testimonials.

Això sí, en el vídeo que ha publicat el Meteocat a través de les seves xarxes socials -i que apareix a la part superior de la notícia- es pot veure com aquest episodi de neu s'iniciarà a partir de les 00.00 hores a la demarcació de Tarragona, acompanyada de pluja, i s'estendrà des de l'est cap al nord-est de Catalunya.

Així doncs, l'episodi de neu que es podria produir entre les 00:00 h i les 13:00 h d'aquest dimecres, podria deixar acumulacions de més de 2 centímetres de neu per sobre dels 500 metres a les comarques del Baix Camp, el Priorat, l’Alt Camp i la Conca de Barberà.

Per aquest motiu, Protecció Civil ha decidit activar en prealerta el pla NEUCAT en aquestes comarques i punts com les muntanyes de Prades, on és freqüent que la neu s'acumuli quan es produeixen aquest tipus d'episodis.

D'altra banda, durant aquests dies es mantindrà un ambient fred i, a més de la neu, també s'esperen ruixats a la demarcació de Tarragona per aquest dimecres, però, sobretot, per dijous. Les pluges febles afectaran la Costa Daurada, la Costa Central i el sud de la Costa Brava.