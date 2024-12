Les entrades del Magatzem Reial es podran aconseguir a partir de dijous

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dijous 12 de desembre a les 11h es posaran a disposició les entrades per al Magatzem Reial. Un any més l’Ajuntament de Tarragona i el Port de Tarragona, cedeixen als patges de Ses Majestats els Reis d’Orient el Refugi número 1 del Moll de Costa per a ús de Magatzem Reial, un espai on els patges preparen i emboliquen tots els regals per poder-los repartir la nit del 5 de gener per tota la ciutat.

El Magatzem Reial estarà obert del 27 al 30 de desembre i disposa d’un servei de visites guiades a càrrec dels mateixos patges, que, tot i que estan treballant intensament posant a punt les carrosses i preparant els regals, ens explicaran tota mena de detalls de la que serà la nit més màgica. A més, totes les persones que ho vulguin, podran deixar la seva carta a la Bústia Reial. Aquesta visita està especialment adreçada als nens i nenes de 0 a 10 anys.

El preu de les entrades serà de 2€, que es retornarà una vegada validada l’entrada.

L'horari del magatzem serà de 10 a 13.30 h i de 16 a 20 h del 27 al 29 de desembre. Mentre que el dia 30 estarà obert de 10 a 13.30 hores.