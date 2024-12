L’intercanviador de Battestini s’inaugurarà a finals d’aquest mes

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou intercanviador de Battestini, a l’estació d’autobusos de Tarragona, finalment s’inaugurarà a finals d’aquest mes. Així ho confirmen al Diari Més fonts municipals. Els treballs a l’antic aparcament al costat de l’estació van arrencar el passat febrer i el termini d’execució era de vuit mesos. L’Ajuntament preveia que es pogués obrir el 15 d’octubre. Tot i això, els treballs s’han endarrerit i acabaran els pròxims dies.

L’obertura d’aquest espai serà clau per a un millor funcionament dels autobusos que s’ofereixen en el marc del tall a les vies a Roda de Berà. A Tarragona, l’avinguda de Roma és l’espai escollit per l’Ajuntament per a l’estacionament dels autobusos que surtin de la ciutat en direcció a Sant Vicenç de Calders mentre duri el tall de les vies de tren. Aquests vehicles que ofereix Renfe sortiran des de Battestini un cop s’inauguri.

Des del consistori, expliquen que en obres d’aquesta magnitud sempre hi pot haver algun inconvenient, però que en cap cas el projecte ha estat en perill. De fet, l’intercanviador tenia de marge fins al juny de l’any vinent per a rebre una subvenció europea pel seu finançament.

Aquest s’eleva als 1,2 milions d’euros. L’actuació consta de dues fases. La primera inclou les obres pròpies de l’intercanviador d’autobusos. Aquest disposarà d’una calçada amb 4 carrils de circulació, dos aniran direcció l’avinguda Roma i els altres aniran cap al carrer de Pere Martell.

Diverses fases

A cada extrem hi haurà una rotonda, que farà possible qualsevol maniobra de canvi de sentit dins del recinte. L’intercanviador es connectarà amb l’estació d’autobusos existent a través d’un pas de vianants situat a la zona central.

La primera fase també inclou el desplaçament del pas de vianants que hi ha a l’avinguda Roma, que connectarà la vorera que hi haurà entre l’intercanviador i el Parc de la Ciutat, de 9 metres d’amplada, amb la plaça de l’Alcalde Lloret. La segona part del projecte inclou les obres al carrer de Domènec Guansé, on s’eliminarà un carril de circulació per transformar-lo en zona verda.

Aquest es convertirà en una nova mitjana amb parterre de gespa i arbrat. Així, disposarà de voreres a banda i banda, un carril de circulació per sentit i un cordó d’aparcament. Des d’aquest carrer ja no serà possible accedir als carrils de l’avinguda Roma.