Un conte que ens ensenya a esperar a qui estimem

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

Hi ha moltes maneres de comptar el pas del temps. Els calendaris són l’instrument més eficaç, però la vida que transcorre es manifesta també en coses petites, com el creixement dels cabells, la repetició de les tradicions o la caducitat dels aliments. Per al seu últim llibre, l’escriptora tarragonina Olga Xirinacs ha escollit la mesura més poètica de totes: el creixement i florida de les flors.

Aquest és l’eix sobre el qual ha estructurat un conte tendre que té com a protagonista la Roseta, una nena que un bon dia s’ha d’acomiadar de la mare, perquè té càncer i se l’ha de tractar a l’hospital. La Roseta, que es queda a càrrec de l’àvia, plantarà llavors de margarides amb l’esperança que, quan floreixin, la mare ja tornarà a ser a casa.

«El temps és tan variable com el càncer», explica l’autora. Xirinacs, que ha patit aquesta malaltia, va escriure la història de manera desinteressada per col·laborar amb la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre. El llibre ha estat coeditat per la mateixa Lliga i l’editorial Cossetània, i tots els beneficis aconseguits amb la seva venda es destinaran íntegrament a l’entitat.

La història ha estat il·lustrada per Pilarín Bayés. La popular ninotaire ha dibuixat amb el seu traç característic personatges i detalls com la xocolata desfeta, les flors o els coloms, que delaten l’autora dels textos, amant d’aquest dolç, de les torretes florides i dels coloms, unes aus per les quals, admet, sent una especial simpatia.

«Com que el conte es diu Les margarides blanques, m’agrada pensar que, quan els lectors comprin aquest conte i el portin cap a casa, serà com si posessin una primera flor a la biblioteca», explica Xirinacs. Autora i editors van presentar el volum el passat mes de novembre al Museu d’Art Modern de Tarragona. Olga Xirinacs Díez és doctora honoris causa per la Universitat Rovira i Virgili i ha estat reconeguda amb el Premi Jaume Fuster (2022) i la Creu de Sant Jordi (1990), entre altres reconeixements.

La Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre, per la seva banda, és una entitat sense ànim de lucre que fa més de trenta anys que dona suport al malalt oncològic i els seus familiars a la demarcació de Tarragona.

L’entitat porta a terme projectes adreçats al voluntariat en oncologia, ajuda a la recerca en el territori, desenvolupament de programes d’activitats físiques per a la promoció de la salut de les persones que han patit o estan patint càncer, projectes d’educació per a la salut i promoció dels programes de prevenció i detecció precoç del càncer, entre altres. El conte Les margarides blanques té un preu de 14,95 euros i es pot comprar a la mateixa seu de l’entitat (avinguda de Catalunya 11 entresòl), o a les llibreries de Tarragona i comarques.