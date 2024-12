Un 'TikTok' viral compara recreacions de la Tàrraco històrica amb imatges de l'actual Tarragona

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Les xarxes socials tenen nombroses aplicacions, tant positives com negatives. Més enllà de la necessitat d’aprovació, el contingut superficial o fins i tot la toxicitat que sovint hi associem, també s’hi poden trobar autèntiques joies educatives que aporten valor i ensenyen en diferents àmbits.

Un d’aquests àmbits és la curiositat pel passat, especialment pel fascinant món de l’Imperi Romà, un tema que atrau molts usuaris. Alguns creadors han aprofitat aquesta fascinació per divulgar la història de manera entretinguda i accessible. Aquest és el cas de l’usuari de TikTok @roma_spqr753, un apassionat de la història romana que dedica el seu contingut a explicar fets històrics i a reconstruir la grandesa de l’Antiga Roma.

Un dels formats que més èxit ha tingut entre la seva audiència consisteix a comparar recreacions històriques de ciutats amb passat romà amb imatges actuals. Un dels seus vídeos més destacats, que ja acumula gairebé 90.000 reproduccions, es centra en Tàrraco, l’actual Tarragona.

Així, en aquesta publicació el 'Tiktoker' compara la vista aèria actual de la ciutat amb la recreació històrica de Tàrraco, el Circ romà, el Teatre romà, l'amfiteatre, la Torre dels Escipions, el Fòrum de la Colònia, l'Arc de Berà, el Fòrum Provincial, el Pont del Diable, el Port de Tarragona, la Torre de Minerva i la Vil·la Mausoleu de Centcelles, a Constantí.

Aquestes il·lustracions, la majoria creades pel projecte "Tarraco 360°" (www.tarraco360.com), estan acompanyades d’explicacions educatives que ajuden a comprendre millor el context històric.

En el text que acompanya el vídeo, @roma_spqr753 explica que Tàrraco va néixer com a base militar romana durant les Guerres Púniques i que es va convertir en una de les ciutats més importants d’Hispània, gràcies a la seva estratègica ubicació i al patrocini imperial.

Durant la Segona Guerra Púnica, els germans Escipió van establir la ciutat com a centre clau de les operacions romanes. Posteriorment, l’emperador August la va elevar a capital de la província Tarraconensis, transformant-la en una autèntica «urbs» romana. La ciutat comptava amb dos fòrums principals: el fòrum colonial, amb edificis administratius, temples i mercats, i el fòrum provincial, construït durant la dinastia Flàvia per acollir l’Assemblea Provincial.

Els seus habitants gaudien d’un ampli ventall d’activitats d’oci, molt similars a les de Roma. El teatre acollia representacions escèniques; el circ, espectaculars carreres de quadrigues amb capacitat per a més de 20.000 espectadors; i l’amfiteatre, combats de gladiadors davant de 14.000 persones. També hi havia termes públiques, alimentades per aqüeductes com el de les Ferreres, conegut com el Pont del Diable.

Urbanísticament, la ciutat estava dividida en dues zones principals: la part alta, on es trobaven els edificis administratius i religiosos, i la part baixa, que era residencial, amb luxoses domus per a les classes altes i insulae per als ciutadans amb menys recursos. També destacava el seu port, un dels més importants del Mediterrani occidental, i la muralla que envoltava la ciutat, amb una extensió d’aproximadament 4 km.

Tàrraco va brillar com una de les joies d’Hispània, deixant un llegat monumental que encara avui sorprèn els seus visitants.