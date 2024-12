Tarragona ha destinat 1,7 MEUR al canvi de llumeneres aquest 2024 i s’estalviarà 230.000 euros anuals

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

Gastar per a estalviar. Aquesta és la filosofia que està seguint l’Ajuntament de Tarragona per a millorar l’eficiència energètica a la ciutat. Al llarg d’aquest 2024, el consistori ha anat renovant l’enllumenat en diferents punts, com el barri de Ferran o els polígons Entrevies i Francolí.

Les actuacions que ja s’han finalitzat enguany, juntament amb els que estan en execució i els que es troben en procés de licitació, sumen una inversió total d’1.686.554 euros.

Segons els càlculs municipals, aquestes millores permetran al consistori reduir el consum energètic en gairebé un milió de quilowatts hora (kWh). Això es tradueix en un estalvi econòmic de 232.047,25 euros.

Igualment, s’aconseguirà reduir les emissions de CO2 en 338.554,97 quilos. «Tarragona té uns 32.000 punts de llum i, quan vam entrar al govern, n’hi havia 5.000 que ja s’havien renovat», explica el conseller d’Espais Públics i Medi Ambient, Guillermo García de Castro.

L’edil assenyala que l’Ajuntament «s’està posant al dia» per «actualitzar tots aquells punts que siguin necessaris». Una de les prioritats ha estat canviar aquelles llumeneres contaminants que estan prohibides per la Unió Europea.

El cinquè tinent d’alcalde assegura que tenen planificades diverses actuacions «arreu de tota la ciutat» per al que resta de mandat, amb l’objectiu d’aconseguir tant «estalvi energètic» com «econòmic».

Durant el primer trimestre del 2024, es va renovar prop d’un miler de punts de llum a tecnologia LED. Es van substituir els 56 fanals de Ferran i es van canviar les llumeneres als polígons d’Entrevies i les Gavarres, així com a la llera del riu Francolí.

El mes de maig, es van iniciar els treballs de substitució de 570 llums ubicats tant a la Rambla Nova com a la Rambla President Companys. Aquesta actuació, que està a punt de finalitzar, s’està duent a terme a partir d’una subvenció de la Diputació que cobreix el 80% de l’import total de la intervenció, que és de 289.903,79 euros.

Aquest no és l’únic projecte finançat amb diners atorgats per l’administració supramunicipal. De fet, la inversió més gran prevista, que es farà per a canviar l’enllumenat de la Via Augusta, també es cobrirà amb un ajut de la Diputació. Concretament, el 80% del cost de l’actuació, que és de gairebé mig milió d’euros.

Finançament de l’IDAE

L’Ajuntament també ha aconseguit una aportació de l’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). L’ajut consisteix en un finançament del 100% de la inversió amb un tipus d’interès al 0%, a retornar en 10 anys, i l’import atorgat és d’1,2 milions d’euros.

Amb aquests diners es renovarà l’enllumenat a la Imperial Tàrraco, el passeig Torroja, el passeig Rafael Casanovas o la platja de l’Arrabassada. També es canviaran els projectors de les columnes de gran alçada, com els del carrer Vidal i Barraquer, per altres de LED.

Per últim, al parc de la Ciutat, s’invertiran uns 320.000 euros per a renovar els punts de llum i recuperar fanals que s’han perdut amb el temps.