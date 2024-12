SMHAUSA no aconsegueix vendre una finca que havia de facilitar fer pisos socials a Tarragona

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona té a la venda una finca municipal al carrer Joan Fuster, a la Vall de l’Arrabassada. El consistori, a través del Servei Municipal d’Habitatge a Tarragona (SMHAUSA) vol fer caixa amb el terreny per a construir habitatge públic i assequible.

Tot i això, el pla de l’Ajuntament, de moment, no segueix el rumb previst ja que cap comprador ha mostrat interès per la propietat. L’alineació de la finca, que supera els 2.500 m2, va sortir a concurs públic el juliol passat per un import d’uns tres milions d’euros, sense IVA.

Davant aquest escenari, el Consell d’Administració d’SMHAUSA va aprovar per unanimitat recentment prorrogar 15 dies el termini de presentació d’ofertes. A més, per a aconseguir una major concurrència, es facilitaran documents addicionals, com una taxació i un informe geotècnic, als possibles interessats.

Des del consistori, assenyalen que el procés continua en fase de comercialització. Aquesta transacció milionària té l’objectiu de proveir de múscul financer a l’empresa d’habitatge pública per a construir pisos.

Promoció a Llevant

En aquest cas, es prioritza fer una nova promoció a Llevant. Des del govern municipal, s’ha mostrat la voluntat en diferents ocasions d’aconseguir que tots els barris de la ciutat disposin d’habitatges públics de lloguer.

En aquest sentit, el mes passat el consistori va anunciar la compra d’un bloc de pisos amb quatre habitatges a Bonavista. Els immobles es destinaran a lloguer social l’any vinent i la inversió ha sigut de 400.000 euros. Pròximament, l’Ajuntament preveu adquirir tres pisos més als barris de Torreforta, el Serrallo i Sant Pere i Sant Pau.

A més, recentment l’Ajuntament va anunciar que posarà a disposició de la Generalitat de Catalunya uns terrenys del PP 10 que pertanyen una part a l’Ajuntament i una altra a l’Incasol, on es podran construir 200 habitatges.