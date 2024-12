El Pretori, la nova plaça on fer l’aleta

Petits i grans es van aplegar davant el monument per veure l’espectacle 'Fargar'Tjerk van der Meulen

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona celebra enguany el vint-i-cinquè aniversari de la seva declaració com a ciutat Patrimoni de la Humanitat. El Conjunt Arqueològic de Tàrraco és un dels elements patrimonials més estimats i presumits pels tarragonins.

Com també ho són els castells i les seves quatre colles castelleres. El món casteller fa més de dues dècades que va ser declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Aquestes dues proclamacions es van celebrar ahir al Pretori amb l’espectacle de dansa vertical Fangar, on el patrimoni tarragoní va ser escenari i contingut del propi art.

El passeig Sant Antoni, a l’estil rambla Vella, es va tallar al trànsit al migdia i es va omplir de famílies, parelles i grups d’amics que van gaudir del diumenge de pont fent un vol per Tarragona. Molts prenien posició minuts abans de l’arrencada de l’espectacle, a primera fila de la façana o a les escales del passeig, a recer del vent.

En sonar la música, dos homes es van despenjar de la façana del Pretori. «Van de Xiquets», deia un infant a la seva àvia. «Sembla que un va de la Jove i l’altre de Xiquets», li responia aquesta. En sonar gralles, els ballarins, amb camisa de les colles tarragonines, pantaló blanc i mocador, van desplegar les seves faixes sobre el monument.

Petits i grans es van aplegar davant el monument per veure l’espectacle 'Fargar'Tjerk van der Meulen

Els homes van ballar amb elegància penjats del Pretori, mentre la banda sonora es barrejava amb les narracions de Carles Cortés de castells mítics de les colles tarragonines. Despenjats sobre la façana, els ballarins s’enfaixaven l’un a l’altre, agafaven mides i feien pinya. Molts passavolants se sorprenien de l’espectacle i s’aturaven a contemplar-lo. Com també molts visitants del Circ, que tenien una visió privilegiada.

Una coreografia plena d’acrobàcies a la qual se li van sumar dues ballarines més, lluint les camises de la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau i dels Xiquets del Serrallo. «Que bonic!», exclamava un home, en el moment que les quatre camises saltaven sobre el Pretori i tocaven el cel blau tarragoní.

Estampa inimitable

Els ballarins feien tota mena de figures, mirant el públic, entregat i traient els seus telèfons mòbils per a immortalitzar el moment. Una estampa inimitable enlloc del món, on no es pot trobar, ni comprar, aquesta història i cultura. Des d’abaix, petits i grans s’ho miraven enorgullits i embadalits.

I arrencaven a aplaudir quan els dansaires es pujaven els uns als altres emulant el ball de valencians, la muixeranga i els castells. Les seves ombres es reflectien a la façana del Pretori, engrandint el seu art. Cada aleta dels ballarins se celebrava des del públic com si es fos a plaça.

Les camises acolorides brillaven sobre la façana neta i terrosa i deixaven clar perquè la Humanitat ha celebrat la història i cultura tarragonines. La direcció artística i la coreografia va anar a càrrec de Berta Baliu i la direcció musical de part de Manu Sabaté. Els intèrprets van executar el seu treball d’allò més bé, movent-se a l’uníson.

En acabar l’espectacle, el públic va donar una gran ovació als ballarins. Els dansaires van baixar del Pretori i, sobre una bastida, a mode d’escenari, van recollir els elogis dels tarragonins. Un teatre a l’aire lliure en un indret incomparable.

Fins al novembre de l’any vinent

D’aquesta forma, aquests dies s’han celebrat els primers actes de la commemoració de la declaració patrimonial de Tàrraco. Aquests actes s’allargaran fins al 30 de novembre de l’any vinent, el dia de la declaració, i s’estendran per diferents espais de la ciutat. L’objectiu és fer viure el patrimoni tarragoní els 365 dies de l’any i fer partícip a tota la ciutadania del vint-i-cinquè aniversari de la declaració.