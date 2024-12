Mossèn Queraltó dimiteix com a prefecte de la Congregació de la Sang de Tarragona

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Mossèn Queraltó ha decidit fer un pas al costat i dimitir com a prefecta de la Congregació de la Sang de Tarragona. La renúncia arriba en un moment assenyalat. D’una banda, es produeix dies després de les eleccions per a escollir un nou subprefecte a la congregació. Els comicis els va guanyar Maria Grau per un marge molt estret sobre Ramon Mullerat. Aquest darrer era el candidat més proper a l’entorn de Queraltó i qui defensava la seva gestió.

D’altra banda, la dimissió, que Queraltó va comunicar a l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas el passat dimecres, arriba dies abans de l’inici del judici pel canvi de nom de la propietat de l’església de Natzaret, la seu canònica de la Sang.

Un grup de congregants va denunciar Queraltó perquè consideren que el canvi de nom es va fer de forma il·legal i d’esquenes als membres de la congregació. Aquest fet va provocar la dimissió de diferents seglars de la junta directiva de la Sang i que gran part dels congregants demanés ja en aquell moment la dimissió de Queraltó.

Sigui com sigui, ara pertoca a Planellas nomenar un nou prefecte per a la congregació. Aquesta persona obligatòriament ha de ser un reverend de Tarragona. Segons indiquen fonts de l’Arquebisbat, aquest nomenament es podria produir a principis d’aquesta setmana.

Nou estatut, a punt

L’arquebisbe de Tarragona vol anar per feina i enllestir també abans de Nadal el nou estatut que limitarà la durada dels mandats dels alts càrrecs de les congregacions i entitats religioses. Planellas considera que la durada màxima d’aquests càrrecs ha de ser de quatre anys amb una possible pròrroga de quatre més.

«Es vol activar la redacció i l’aprovació d’aquests nous estatuts el més aviat possible», apunten fonts de l’Arquebisbat. Planellas va firmar un decret a l’estiu que feia referència a aquesta qüestió i els darrers mesos les confraries de Tarragona, Reus i Valls l’han estat estudiant.

«S’ha fet de forma consensuada. La idea és que tothom hi pugui dir la seva, que s’accepti i que els estatuts marquin la línia a seguir per tothom», afegeixen les citades fonts.

Període d’adaptació

La regulació també s’exercirà en algunes entitats, més enllà de les congregacions. La voluntat de l’Arquebisbat és donar un període d’adaptació, d’uns sis mesos, a les diferents associacions per a regularitzar la situació dels seus alts càrrecs.

Precisament, un dels prefectes que hauria d’abandonar obligatòriament el seu càrrec era Queraltó, que era prefecte de la Congregació de la Sang de Tarragona des del 2015.