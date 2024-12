Intervenen més de 2.500 joguines falsificades valorades en més de 41.000 euros a Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha participat en un operatiu conjunt amb la Guàrdia Civil i el Cos Nacional de Policia. Durant els dies 2 i 4 de desembre es van inspeccionar 10 establiments i magatzems de venda a l’engròs i al detall de la ciutat, amb l’objectiu de realitzar inspeccions administratives en magatzems i establiments comercials dedicats a la distribució i venda de joguines. També es van inspeccionar locals a Calafell, Tortosa, l'Ametlla de Mar, Salou, l'Hospitalet de l'Infant i Cambrils.

A través d’aquestes inspeccions es pretén assegurar que els productes posats a disposició del consumidor compleixin amb les normatives de seguretat, etiquetatge i procedència legal i detectar infraccions en matèria de falsificacions, i retirar del mercat aquests productes falsificats.

Durant l’operatiu, s’han fet 9 intervencions de material entre les quals hi ha 2.568 joguines falsificades, valorades en més de 41.000 euros. Un pèrit judicial va verificar que eren falsificacions, per la qual cosa es van instruir diligències policials per un suposat delicte contra la propietat industrial, la persona responsable va ser investigada.

També es van retirar 8 pistoles de boles i més de 500 productes per altres infraccions, com la manca d’etiquetatge, entre altres. Les joguines i tot el material intervingut en aquestes actuacions han estat precintats i posats a disposició dels organismes competents.

També es van detectar 7 infraccions de la llei de contraban, 1 de la llei General Tributària i 1 a la Llei 4/2015 de Seguretat ciutadana, i es van aixecar dues actes per infracció a les ordenances municipals.

A través d’aquests operatius es reafirma el compromís dels cossos de seguretat amb la protecció dels drets dels consumidors i la creació d’un mercat més just i segur a Tarragona.

És important recordar als consumidors que les joguines han de tenir el marcatge CE inserit en la mateixa joguina; el producte ha d’estar identificat amb el nom i marca, així com el seu fabricant o importador, a més del número de lot, sèrie o model a la vista, i també tenir en compte les recomanacions del fabricant sobre l'edat d'ús i el pes, així com si és necessària la supervisió d'un adult.