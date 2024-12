Així és la casa rural més cara a la venda a Tarragona: preu prohibitiu i entorn privilegiat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La demarcació de Tarragona s'ha convertit en una excel·lent opció per comprar una casa si la persona interessada busca una ubicació amb molta història, accés a la platja, una bona qualitat de vida i preus més baixos que en altres àrees de Catalunya com, per exemple, és el cas de Barcelona. La província està ben connectada per carretera, amb autopistes com l'AP-7 i tren (AVE), la qual cosa facilita l'accés a altres parts de Catalunya i d'Espanya.

A més, Tarragona també gaudeix d'un clima mediterrani inigualable, amb hiverns suaus i estius càlids. Les temperatures a l'estiu solen rondar els 30 °C, mentre que a l'hivern les mínimes rares vegades baixen dels 5 °C. Això la converteix en una excel·lent opció per als qui busquen gaudir de dies assolellats i agradables durant tot l'any.

Això sí, al mercat immobiliari la província de Tarragona destaca per les seves propietats de luxe amb preus que superen el milió d’euros. Entre elles, es troba un impressionant habitatge en venda al portal Idealista que es corona com la més cara de la regió, amb un preu astronòmic de més de 6 milions d’euros.

Aquesta luxosa propietat, ubicada en un entorn privilegiat com és el Priorat, compta amb una superfície de 3.377 metres quadrats distribuïts en 3 plantes i disposa de 12 dormitoris i 16 banys, terrassa, balcó, traster, llar de foc i plaça d'aparcament inclosa en el preu.

Al segle XV, els cartoixans de Scala Dei van comprar diverses localitats i terres del que avui constitueix el Baix Priorat. Així que, van construir aquesta masia per a fins agrícoles i vitivinícoles, la producció de les quals, d'alta qualitat, va ser destinada a abastir la Cartoixa.

Les condicions climàtiques, combinades amb la qualitat del terra de pissarra i un relleu amb suaus turons, van fer que aquesta masia s'anomenés La Perla del Priorat i esdevingués a més lloc de meditació i descans per als monjos ancians de la comunitat.

L'edificació està composta per l'antiga masia, amb estances per a l'oci i dormitoris per als hostes, disposats al voltant d'un gran pati central amb piscina i jardí. A més, disposa de 12 dormitoris independents, amb banys privats, alguns d'ells dissenyats com a apartament, que inclouen saló i cuina privats. La masia principal es distribueix en tres plantes: una per a menjadors i lleure; la primera planta, un magnífic habitatge complet; i a la segona planta, un espai obert i golfes en format loft.

Cal destacar les vistes espectaculars des de tota l'edificació a les terres circumdants, a la comarca, al nucli urbà del Molar, municipi on pertany la finca, i a la coneguda serra del Montsant, un parc natural protegit que presideix aquesta rica terra vitivinícola del Priorat.

El conjunt disposa del seu propi celler limítrof al recinte principal. Aquest està adaptat a les noves tecnologies enològiques i desenvolupa la seva activitat mitjançant explotació externa. També trobem un altre celler històric habilitat per a visites i tasts del preat vi del Priorat.

Entre les instal·lacions principals de la masia cal destacar a l'exterior grans i cuidades zones d'aparcament, heliport i diversos accessos al recinte, una escalinata principal o el porticat que ressalta pel seu estat de conservació i pels detalls de gran bellesa natural.

L'edificació d´aquesta singular masia i celler ocupa una superfície de 3.377 m², envoltada d´aproximadament 40 hectàrees de terreny, 20 hectàrees amb vinyes i la resta amb pinedes i grans oliveres centenàries. A més, ofereix altres construccions com les zones de manteniment, magatzems i dues cases més petites i en diferent estat de conservació, disponibles però no comptabilitzades a la superfície anterior.