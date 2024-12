'La piel en primavera', premi del jurat internacional del REC de Tarragona

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La producció colombiana ‘La piel en primavera’, de Yennifer Uribe, ha guanyat el Premi del Jurat Internacional del Festival Internacional de Cinema de Tarragona, el REC. Narra la història de la Sandra, una vigilant de seguretat d’un centre comercial i la seva evolució personal. El jurat del REC n’ha valorat la «sobrietat i sensibilitat» i la manera com Uribe tracta els personatges, segons ha informat el festival en un comunicat. L’altre gran guardó del REC, el Premi del Públic, ha estat per a la nigeriana 'The Legend of the Vagabond Queen of Lagos'.

El REC ha tancat les portes de la 24a edició aquest diumenge havent aconseguit 3.000 espectadors i una mitjana d’ocupació del 65% des de dimecres. El palmarès l’han completat ‘La red fantasma’, de Jonathan Millet, amb el Premi del Jurat de Cineclubs, i ‘Reinas del drama’, d’Alexis Langlois, amb el Premi del Jurat Jove.