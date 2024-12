Un centenar de persones es concentren a Tarragona per celebrar la Constitució

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Un centenar de persones s'han concentrat a la plaça de la Constitució del barri de Bonavista, a Tarragona, per celebrar el Dia de la Constitució. La convocatòria era de la Coordinadora de Grups de Resistència Cívica de Tarragona, amb el suport d'altres entitats constitucionalistes i d'ultradreta.

Durant els discursos s'han sentit consignes contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El protagonista ha estat l'expresident del PPC i fundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras, que ha fet la glossa de l'acte carregant contra el govern espanyol. Ha acusat l'executiu de Sánchez de «basar les seves polítiques en la construcció d'un mur que separi uns espanyols dels altres».

Vidal-Quadras ha estat el convidat d'aquest acte durant els últims tres anys, però fins avui no havia pogut assistir-hi presencialment. «Estem en un moment difícil, preocupant, perquè hem de constatar amb tristesa que el gran pacte civil de la transició ha sigut abandonat, és vulnerant per una part de la classe política», ha dit davant els mitjans de comunicació.

«La transició es basava en la reconciliació entre espanyols», ha recordat. I ha lamentat que estigui «desapareixent» la «solidaritat entre ciutadans i territoris». Considera que l'actual rumb de l'estat espanyol és cap a la «segregació, l'enfrontament i el fracàs». L'expresident dels populars catalans ha apuntat directament al govern de Sánchez.

«L'actual majoria del govern basa les seves polítiques en la construcció d'un mur que separa uns espanyols dels altres», ha dit. «La transició va ser una cosa totalment diferent, respectar l'adversari polític. Ara l'adversari hi ha qui el veu com un enemic a batre, i això destrueix les nacions», ha reblat.

Abans de Vidal-Quadras, ha intervingut Salvador Caamaño, membre de la Coordinadora de Grups de Resistència Cívica de Tarragona. El tarragoní ha emmarcat l'acte en la «defensa de la democràcia i la igualtat de drets» i ha destacat que es tractava d'una convocatòria «unitària i plural», tot i que només hi ha assistit els partits PP i Vox.

Caamaño ha insistit que a la Constitució «hi cabem tots». I ha assegurat que el «procés» s'ha «traslladat a tot Espanya» perquè «socialistes i comunistes arremeten contra l'estat de dret». També ha manifestat que la Constitució «s'ha convertit en un obstacle» per Sánchez a qui ha acusat de conduir l'estat cap a un «règim cada cop més autoritari».

Entre els assistents a l'acte hi havia el president del PPC, Alejandro Fernández, i la senadora del mateix partit, Lorena Roldán. També altres representants dels populars al territori. Per part de Vox, ha fet acte de presència el diputat al Parlament, Javier Ramírez, i alguns càrrecs locals de la formació d'extrema dreta. L'esdeveniment comptava amb el suport d'entitats com S'ha acabat, Catalunya Suma, els d'Artós i Convivència Cívica Catalana, entre altres.