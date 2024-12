Tarragona il·lumina el Balcó de la Llum aquest divendres

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona il·luminarà aquest divendres a la tarda el Balcó de la Llum al tram superior de la Rambla Nova. Es tracta d’un conjunt de sorprenents elements decoratius d’ambientació nadalenca que il·luminaran aquest espai de la ciutat fins arribar al Passeig de les Palmeres fins el 6 de gener.

Concretament, l’espai comptarà amb arbres lluminosos als fanals, una bola decorativa de 8 metres de diàmetre, un laberint de llum i un gran estel de 5 metres, entre altres estructures. La iniciativa està impulsada per Mercats de Tarragona.

Com a novetat d’enguany, la il·luminació nadalenca d’aquest espai de la Rambla Nova i del Mercat Central estarà sincronitzada amb diferents passis de cançons de temàtica nadalenca en moments puntuals del dia, creant una atmosfera festiva de llum i música per a tots els públics. Aquest espectacle musical i de llums s’ha dissenyat per captivar els ciutadans, generant moments de sorpresa i atracció visual i auditiva que s’alineen amb la promoció de la ciutat com a destinació durant les festes. Els passis musicals seran cada mitja hora entre les 18.00 i les 21.00h tots els dies de la setmana.

Així doncs, amb aquesta actuació, tot l’eix comercial des de la Font del Centenari, Mercat Central i Rambla Nova fins el Passeig de les Palmeres quedarà unit amb un recorregut de llum.

La presidenta de Mercats de Tarragona i consellera de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona, Montse Adan, ha destacat que «aquest itinerari de llum per un dels eixos comercials més importants de la ciutat és una aposta més per a la promoció del comerç i el turisme a Tarragona. A més, aprofitant les proves de peatonalització del darrer tram de la Rambla hem volgut reforçar la il·luminació en aquest espai i convertir aquest punt d’unió entre la part comercial i la vessant patrimonial en una experiència per a tots els tarragonins aquest Nadal». Per últim, Adam ha afegit que «animem a tothom a pujar caminant a tocar ferro i gaudir d’aquest preciós Balcó de la Llum».

L’inici del Balcó de la Llum aquest divendres 6 de desembre a la tarda coincideix també amb el tret de sortida de la tradicional Fira d’Artesania a la Rambla Nova, que s’afegeix a la ja estrenada Fira de Nadal. Les dues fires formaran part també d’aquest itinerari de llum pel centre de la ciutat. La Fira de Nadal estarà oberta fins el 23 de desembre mentre que la d’Artesania no tancarà fins el proper 6 de gener.