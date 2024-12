Parc Central rep el Nadal amb un espectacle musical, tallers de reciclatge i regals

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Parc Central inicia la campanya de Nadal aquest dijous, 5 de desembre, a les 18 h amb l'encesa de llums i un espectacle musical. Els elements decoratius principals d’aquesta edició han estat elaborats amb materials certificats, respectuosos amb el medi ambient i la il·luminació estarà programada per contribuir a l’estalvi energètic.

En aquest sentit, el programa nadalenc inclou tallers per promoure bones pràctiques de reciclatge. Les persones que vulguin participar en la creació d’aquest arbre ho podran fer durant els tallers, que es faran aquest dijous i dissabte, 7 de desembre, de 16:30 a 20:30 h. Entre tots els participants, se sortejaran 50 entrades per a Cine Yelmo.

Paral·lelament, com a part del seu programa de fidelització, el centre comercial ofereix aquest any un Tió de peluix als usuaris que utilitzin l'APP. També, per segon any, el centre comercial posa a circular un llibre, editat per Parc Central, que fomenta les tradicions tarragonines amb una història ambientada en la ciutat. El llibre inclou jocs, pàgines per pintar i una carta per escriure al Pare Noel. Per poder rebre els regals, que seran entregats fins a exhaurir existències, els usuaris hauran de presentar el registre a l’APP de Parc Central al Punt d'Atenció al Client.

Visita del Pare Noel i del Patge Reial

El Pare Noel farà parada a Parc Central tots els divendres, dissabtes i diumenges fins al 22 de desembre i també ho farà dilluns i dimarts, 23 i 24 de desembre, acompanyat dels seus ajudants màgics. Després de Nadal, serà el Patge Reial l’encarregat de recollir els desitjos de les famílies del 27 al 29 de desembre i del 2 al 5 de gener.

Per tal d'incentivar les compres nadalenques, el centre comercial obrirà durant el festiu d’aquest divendres 6 de desembre, així com tots els diumenges d’aquest mes. Únicament romandrà tancat els festius de Nadal i Sant Esteve, el 25 i 26 de desembre, així com el primer dia de l’any i Reis, l’1 i 6 de gener.