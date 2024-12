La Guàrdia Urbana de Tarragona alerta de la venta de patinets elèctrics no homologats

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detectat que hi ha empreses que venen uns tipus de patinets elèctrics no homologats com a vehicle de mobilitat personal (VMP). Els compradors adquireixen aquests patinets pensant-se que l’aparell és reglamentari, però per les seves característiques tècniques són considerats vehicles de motor. Alguns d’aquests vehicles poden arribar a una velocitat màxima de 100 km/h, quan haurien d’estar limitats a 25 km/h.

La majoria d’empreses que posen al mercat aquest tipus de vehicles són estrangeres i operen a través d’internet, això fa que el control que en pot fer la policia local sigui molt limitat durant el procés de compra. Des de la Guàrdia Urbana es comproven els establiments de la ciutat on venen VMP per garantir que no posen al mercat aparells no homologats, seguint les instruccions de la Fiscalia en matèria de seguretat viària.

La policia tarragonina alerta que els conductors d’aquests aparells poden ser denunciats penalment per incórrer en un delicte contra la seguretat viària per conduir un vehicle de motor sense disposar de la corresponent autorització, llicència o permís de conduir. A banda, com que és considerat un vehicle de motor, els usuaris haurien de disposar d’una pòlissa d’assegurança, però possiblement no en disposaran i això suposaria un altre motiu d’infracció.

Al mes d’octubre, la policia tarragonina va interceptar novament dos vehicles de motor elèctric L1, que aparentment semblaven VMP, però que superaven els 25/km. Segons les proves de velocitat efectuades per la Unitat d’investigació i Reconstrucció d’Accidents (UIRA), aquests vehicles arribaven als 48 km/h.

La inspecció d’aquests aparells va deixar palès que aquests vehicles no podien ser considerats VMP i, per tant, s’havien d’immobilitzar. Amb les seves característiques no podien circular perquè incomplien el reglament i, alhora, posaven en perill la integritat física del conductor i de la resta d’usuaris de la via pública.

Des de la Guàrdia Urbana es recomana als nous compradors que, abans de l’adquisició d’un VMP, s’assegurin que compleix tots els requisits tècnics per ser considerat un vehicle de mobilitat personal i que comprovin el llistat dels homologats que apareixen a la web de la DGT. És important recordar que en el moment de la venda, hauran de disposar de la placa identificativa, i se’ls lliurarà la fitxa reduïda de les característiques tècniques i un document que indica que pertany a la categoria de VMP.

Condicions d’ús dels VMP

Des de la Guàrdia Urbana recorden algunes de les normes per al bon ús dels VMP: