Els pescadors de Tarragona faran vaga els dies 9 i 10 per protestar en contra de la regulació de la UE

Els pescadors de Tarragona faran vaga els pròxims dies 9 i 10 de desembre per a protestar davant la regulació del treball que proposa la Comissió Europea. Aquest òrgan continental proposa que la sortida a pescar es limiti a entre 20 i 28 dies anuals. «Aquesta proposta afecta directament la pesca d’arrossegament de fons, un pilar essencial per al nostre sector», exposen des de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors (FNCCP).

Els pescadors tarragonins ja van fer vaga el passat febrer per protestar sobre les seves condicions de treball i alertat de la seva desaparició. Segons els treballadors, si aquesta regulació tirés endavant, la pesca estaria tocada de mort. «La modalitat d’arrossegament va representar un 60% de les vendes de la llotja. Sense aquesta modalitat, la pesca professional desapareixeria», exposen des de l’FNCCP.

«És inviable», exclama Eusebi Rosales, president de la Confraria de Pescadors de la Ràpita i de la Federació Territorial de Confraries de Tarragona. «Cap empresa del món que amb 28 dies a l’any pugui treballar», subratlla Rosales, que qualifica la mesura d’«aberració» i l’atribueix, en bona mesura, al desconeixement del sector mediterrani que tenia l’excomissari i la tecnoburocràcia europea.

El director general de Política Marítima i Pesca Sostenible, Antoni Espanya, coincideix plenament amb el plantejament de les confraries. Més encara, recorda que tant el Ministeri d’Agricultura com els governs francès i italià aposten per una moratòria del pla que permeti avaluar la metodologia utilitzada per l’executiu comunitari a l’hora de calcular els estocs reals de peix que hauria estat utilitzada com a base per fonamentar la retallada a l’arrossegament.

Segons concreta Espanya, en el cas català, les dades recollides per Icatmar -organisme de recerca del món pesquer-, que utilitza la mateixa metodologia que les autoritats nord-americanes i canadenques, conclou que espècies de referència com la gamba roja o el moll es troben per sobre del llindar de sostenibilitat pesquera, si bé altres com el lluç o l’escamarlà presenten xifres no tan folgades.

Càlcul amb discrepàncies

El càlcul comunitari, per contra, presentaria una «discrepància important», amb xifres per sota del que resultaria acceptable en termes de sostenibilitat d’aquestes espècies. «Davant del dubte científic, el més raonable és parar el 2025, demanar una moratòria i que el nou comissari, que pren possessió avui -aquest dilluns-, atengui les demandes dels estats membres del Mediterrani occidental, les comunitats autònomes i tota la flota pesquera perquè 2025 sigui de revisió d’aquesta metodologia i de coneixement de la realitat socioeconòmica del Mediterrani», remarca. «Exigim que es revisi el model emprat i que s’utilitzi la millor informació científica disponible», expressen des de l’FNCCP.

Disposats al bloqueig

El ministre de Pesca, Luis Planas, va assegurar ahir que Espanya Itàlia i França estan «units per a bloquejar» la proposta de la Comissió Europea. Els ministres europeus debatran la proposta els dies 9 i 10. «És la mostra pràctica de manual d’aquelles propostes que la CE mai ha de dur a terme si no vol fomentar els extremismes i la polarització a Europa. No es pot dir als pescadors que han de disminuir el 79% de les captures, d’un any per un altre», va expressar Planas. A nivell de tota Espanya, es preveu que uns 17.000 llocs de treball i unes 556 barques es podrien veure afectades per la restricció.