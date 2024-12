ECP denuncia el «ramblacentrisme» de la campanya de Nadal

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup municipal d’En Comú Podem a l’Ajuntament de Tarragona ha criticat el «ramblacentrisme» de la campanya de Nadal impulsada pel Govern. Concretament, critiquen la distribució que s’ha fet dels llums decoratius. El portaveu de la formació, Jordi Collado, assenyalava que aquests s’han concentrat al centre de la ciutat i s’han deixat «abandonats» alguns barris de Ponent així com del districte Nord.

«El govern ha fet un gran exercici per posar més llum al carrer, però manca aquesta distribució per la ciutat», deia l’edil d’ECP, qui troba a faltar decoració nadalenca «al carrer Gran Canària de la Granja o al carrer de les Botigues de Sant Salvador».

Collado també feia menció al barri de Sant Pere i Sant Pau. En aquest sentit, el conseller denunciava que l’executiu s’està «oblidant» del petit comerç que «viu i sobreviu» en aquests punts de la ciutat i necessiten una empenta durant la campanya de Nadal que sempre és un moment on s’acostumen a incrementar les compres.

El grup d’En Comú Podem també ha criticat l’ús dels fons de la taxa turística per a finançar la instal·lació dels llums decoratius. Collado reiterava la seva demanda de destinar els diners que es recaptin a través d’aquest tribut a habitatge públic i lloguer social per «garantir que cap família passi el Nadal sense un sostre segur».

Prova pilot «insuficient»

El portaveu d’ECP tampoc està conforme amb la prova pilot que s’està duent a terme per pacificar la primera coca de la Rambla Nova. «És insuficient i poc valenta», etzibava Collado, qui exigia al govern municipal una «aposta clara i decidida» per la «peatonalització de la ciutat». L’edil creu que cal fer un canvi urbanístic perquè Tarragona sigui «més amable i resilient al canvi climàtic». Així, recordava algunes de les demandes que ha fet el grup com la pacificació d’un tram del carrer Smith, a la Part Baixa, o del carrer Gran Canària de la Granja.