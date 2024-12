Comencen a reparar la Torre romana dels Escipions de Tarragona, trencada per un llamp el 2022

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural ha iniciat aquests dies les obres de restauració de la Torre dels Escipions. Aquesta intervenció servirà per reparar els desperfectes que va patir el monument per la caiguda d’un llamp l’any 2022, que va provocar una fissura vertical en la cara principal i el desplaçament d’alguns carreus de la part superior de l’estructura. A més, s’instal·larà un parallamps en l’entorn de la torre.

Els fets van ocórrer el 20 d’abril de fa dos anys, quan va caure una forta tempesta a la zona. Després d’una primera exploració per part dels tècnics del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de la conselleria de Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Tarragona, es va delimitar l’espai per preservar la seguretat dels visitants.

En els mesos posteriors, es va realitzar una inspecció exhaustiva per fer un diagnòstic concret. Aquest va servir per a la redacció del projecte de reparació i consolidació del monument. L’impacte del llamp va afectar sobretot un revestiment de la cara principal de la torre, on es troben els dos relleus escultòrics. Entre aquestes figures es va crear una fissura de grans dimensions. Alguns carreus van quedar malmesos i uns altres, a la part superior, van quedar desplaçats.

També preocupava la part central de l’estructura, que era més feble perquè tenia revestiments que no eren de pedra. En una primera actuació, es va garantir l’estabilitat del monument i es va retirar carreus que presentaven risc real de caure. Ara, dos anys després de l’impacte del llamp, es procedirà a reparar els desperfectes del monument.

Gestionat pel MNAT

La Torre dels Escipions és un monument funerari construït durant la primera meitat del segle I d.C. al costat de la Via Augusta. És gestionada pel Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT), que forma part de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat, la qual s’encarregarà dels treballs de reparació de la torre.

Es restauraran els desperfectes ocasionats pel llamp i es recol·locaran els carreus. Igualment, es faran actuacions de neteja. El termini d’execució és d’uns tres mesos i el cost de la intervenció és de 42.517,10 euros. Una part la finançarà l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural i la resta sortirà del pressupost del MNAT.