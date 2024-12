El tarragoní que pot convertir-se en finalista de Gran Hermano

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Adrián Thiam, veí del barri tarragoní de Sant Pere i Sant Pau, es podria convertir aquest dijous en finalista de Gran Hermano. Això sí, Thiam és un dels quatre nominats del programa presentat per Jorge Javier Vázquez i, en cas de ser expulsat, es perdria la final.

De fet, Thiam és un dels candidats amb més probabilitats de sortir de la casa, tal com reflecteixen diverses enquestes. Això sí, en cas de salvar-se, viuria les darreres hores a la casa i tindria la possibilitat de convertir-se en guanyador del programa de Telecinco.

Durant el seu pas pel programa, Thiam s’ha mostrat conciliador i s’ha situat en el centre dels dos bàndols que s’han generat a la casa. Els més crítics amb el tarragoní l’han acusat de no mullar-se, de no posicionar-se en un dels dos bàndols i de passar desapercebut.

A més, durant el seu pas per la casa, el boxejador de Sant Pere i Sant Pau s’ha apropat molt a Maica, una de les favorites per guanyar el concurs i amb qui Thiam va intentar tenir una història d’amor. Els seus 'haters' també l’acusen d’haver intentat una 'carpeta' i d’haver-se apropat a ella per arribar a la final.