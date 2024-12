Tarragona viurà el Pont del Pilar amb un ampli ventall d'activitats

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona es prepara per viure un pont del Pilar replet d'activitats de tota mena, adreçades tant a la ciutadania com als visitants, i que van des de la gastronomia local al patrimoni, passant pel mercat medieval, diferents rutes temàtiques, el festival de fotografia SCAN i, fins i tot, una mostra de dinosaures animatrònics.

Sobre aquesta potent oferta cultural i turística, la consellera de Turisme, Comerç i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Tarragona, Montse Adan, ha destacat aquest dimarts que «Tarragona vol ser una destinació oberta i atractiva els 365 de l'any» i ha posat com a exemple el ventall d'activitat que espera als visitants que s'acostin a la capital tarragonina durant aquest pont. «El temps i l'oferta ens acompanyen i esperem un molt bon pont a nivell turístic» ha reblat la màxima responsable de Turisme al consistori en declaracions a Tarragona Ràdio.

En l'apartat gastronòmic, hi destaca «Romscvs + Macabevs.100% DO Tarragona. VIII Jornades Gastronòmiques Romesco de Tarragona», en què 24 restaurants de la ciutat serviran menús amb el plat tarragoní per excel·lència, el romesco, maridats amb vins macabeus de la DO Tarragona, fins al 22 d'octubre. Pel que fa a l'oferta patrimonial, el Museu d'Història de Tarragona (MHT) i el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) han organitzat unes jornades de portes obertes als principals recintes monumentals, amb motiu de la celebració de les Jornades Europees del Patrimoni Cultural, del 13 al 15 d'octubre.

D'aquesta manera, el pont es convertirà en una ocasió ideal per descobrir el Patrimoni Mundial de la Humanitat a l'Amfiteatre romà, el Circ-Pretori, el Passeig Arqueològic-Muralles, la Necròpolis Paleocristiana o les vil·les romanes dels Munts i de Centcelles, de forma gratuïta. La celebració de les Jornades Europees del Patrimoni Cultural es completa amb una interessant oferta de visites teatralitzades i rutes guiades, com ara «Misteri als Museus»o «Tiberius, comerciant pel Mare Nostrum».

En l'apartat d'activitats al voltant del patrimoni, també destaquen altres propostes del MHT, amb visites per la Tarragona més misteriosai llegendària i també a la Tarragona medieval. Justament les persones interessades en aquest període de la història podran gaudir, d'altra banda, del Mercat Medieval, que estarà instal·lat als voltants de la Catedral del 12 al 15 d'octubre.

La fotografia serà també una de les protagonistes del pont, ja que el 13 d'octubre s'inaugura tot un referent d'aquesta disciplina artística: el festival internacional de fotografia SCAN,que obre portes amb la mostra de nous valors «Talent Latent» al Tinglado 2 del Moll de Costa.

Un monòleg del popular Ángel Martín al Palau Firal i de Congressos o el Dinosaurs Tour a la Tarraco Arena, amb una trentena de dinosaures animatrònics inèdits a mida real, destaquen entre l'oferta cultural, d'oci i gastronòmica d'una ciutat que bullirà d'activitat del 12 al 15 d'octubre i que busca consolidar-se com a destinació city break en qualsevol època de l'any.